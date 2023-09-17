Що робити, щоб не товстішати та не сидіти на дієтах: 5 секретів струнких людей

П'ять звичок людей які їдять те, що хочуть та не товстіють

У світі багато людей, які залишаються стрункими, не докладаючи для цього ніяких зусиль. Найчастіше, це відбувається завдяки хорошій спадковості. Але це спрацьовує не завжди, безліч прикладів худорлявих дітей у повних батьків і навпаки.

Дослідники з Cornell’s Food and Brand Lab провели онлайн-опитування, узагальнили відповіді та за результатами виділили 5 основних звичок людей, які не товстіють протягом життя.

Вони щоденно снідають . 96% опитаних “худих” повідомили, що снідають щодня. І це не дивно, як свідчать чисельні дослідження, пропущений сніданок призводить до переїданню протягом дня.

. опитаних “худих” повідомили, що снідають щодня. І це не дивно, як свідчать чисельні дослідження, пропущений сніданок призводить до переїданню протягом дня. Вони регулярно займаються фізичними вправами . 42% опитаних займаються різними фізичними вправами від п'яти та більше разів на тиждень. Якщо регулярно займатися спортом, організм виробляє ендорфін, який істотно знижує відчуття голоду.

. опитаних займаються різними фізичними вправами від п'яти та більше разів на тиждень. Якщо регулярно займатися спортом, організм виробляє ендорфін, який істотно знижує відчуття голоду. Люди, що не товстіють, зважуються . 50% з опитаних розповіли, що вони стежать за своєю вагою кожен день.

. з опитаних розповіли, що вони стежать за своєю вагою кожен день. Вони їдять свідомо. 92% підтвердили, що кожен раз їдять усвідомлено. Що це означає? Вони чесно відповідають перед собою на питання: “я голодна(ий), або мені просто нудно?”. І Якщо голодна (ний) “ що саме я хочу з’їсти?”. Ці люди не їдять, коли не голодні, не їдять за комп'ютером, за телевізором, з гаджетом. Вони дотримуються правила: «Коли я їм — я лише їм», тільки їжа та її смак займає мої думки. Вони не їдять котлети, коли хочуть морозива і т.п.

підтвердили, що кожен раз їдять усвідомлено. Що це означає? Вони чесно відповідають перед собою на питання: “я голодна(ий), або мені просто нудно?”. І Якщо голодна (ний) “ що саме я хочу з’їсти?”. Ці люди не їдять, коли не голодні, не їдять за комп'ютером, за телевізором, з гаджетом. Вони дотримуються правила: «Коли я їм — я лише їм», тільки їжа та її смак займає мої думки. Вони не їдять котлети, коли хочуть морозива і т.п. Люди, які не товстіють, не обмежують себе в їжі. 44% учасників опитування сказали, що дозволяють собі їсти стільки, скільки захочуть. І кожен раз. Парадокс? Ні. Через те, що вони споживають продукти свідомо, чесно зізнаючись, що «я сита(ий) й більше не хочу», такі люди рідко вживають лишнє і можуть відкласти найспокусливіший шматок на потім. Так, вони їдять лише коли голодні та стільки, скільки потрібно організмові.

74% опитаних заявили, що не дотримуються ніякої спеціальної дієти й не роблять зі своєї стрункості культу.

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