За якими ознаками визначити температуру, якщо не має градусника: доступні способи

Як визначити температуру без градусника, читайте в матеріалі ТСН.ua

При різних захворюваннях, часто важливо знати навіть не те, яка саме температура, а чи є вона взагалі, і чи вище вона за 38 градусів. Саме така температура характеризує такий небезпечний стан, який називається лихоманкою, жаром та який потребує вживання невідкладних заходів.

Розповідаємо про способи дізнатися про підвищену температуру, якщо раптом не має градусника.

Для вірогідності результатів важливо використовувати всі способи визначення високої температури, оскільки окремо вони можуть не показати реальної картини.

Найвідоміший спосіб — доторкніться до чола, при підвищеній температурі він стає дуже гарячим. Не треба повторювати це декілька разів поспіль, кожні 10 хвилин. Використовуйте тильну сторону долоні, де шкіра чутливіша до температури. Метод не завжди працює, тому що, якщо рука перед цим замерзла, лоб може здатися дуже гарячим, а якщо рука тепла — можна і не помітити високої температури.

Для того, щоб переконатися, доторкніться тильною стороною долоні до грудей чи спини. Якщо тіло гаряче, скоріш за все лихоманка є.

Зверніть увагу на колір обличчя. Почервонілі щоки, лице, шия у стані, коли хворий перебуває у спокої є ще однією ознакою підвищення температури.

Поміряйте пульс. Нормальним для дітей віком від 10 років та дорослих вважається пульс від 60 до 100 ударів на хвилину.

Підвищена температура зазвичай супроводжується та іншими симптомами

Прискореним диханням. Прислухайтеся та намагайтесь порахувати частоту дихання. В нормі кількість вдихів у дорослої людини становить 15-20 разів на хвилину, у дітей – 20-25 вдихів.

Про підвищену температуру свідчить посилена спрага. Якщо людина скаржиться на пересихання у роті, їй постійно хочеться пити, це свідчить про температуру при якій організм втрачає велику кількість вологи.

Насторожити повинні озноб та головний біль. Попри нормальну температуру в приміщенні, людину при підвищеній температурі може сильно трясти від холоду. Сильний головний біль також часто свідчить про лихоманку.

При деяких захворюваннях, висока температура може супроводжуватися і сильним потовиділенням, нудотою різною мірою.

Якщо температура не збивається за допомогою жарознижувальних засобів декілька днів потрібно звертатися за консультацією лікаря.

При певних симптомах, навіть коли не має високої температури потрібний негайний огляд лікаря.

Потрібно викликати швидку допомогу:

Коли людина не може повернути чи нахилити голову.

При плутаній свідомості.

Якщо спостерігаються різкі зміни в емоційному стані, як то надзвичайна тривожність чи дратівливість

Якщо на тілі виникли висипання будь-якого виду, що швидко поширюється.

Коли світло викликає біль в очах.

При зневодненні, яке можна визначити по темному кольору сечі, запалим очам.

При судомах потрібно негайно звертатися за допомогою.

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