Що робити, якщо ви не встигли вакцинуватися Moderna вдруге

Що робити, якщо ви не встигли вакцинуватися Moderna вдруге

Чи можна змішувати щеплення від Covid-19?

Як стало відомо з брифінгу Міністерства охорони здоров’я України, американська вакцина Moderna в Україні закінчується.

У МОЗ пояснили, що йдеться про нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення - тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло. Як повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін,

Україна має можливість отримати РНК-вакцину Moderna лише через глобальну ініціативу COVAX (глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом).

"Щодо Moderna не ведуть перемовини, але є опція отримати її від COVAX. Зараз з’ясовуємо, скільки доз може надати цей механізм Україні", – повідомив Кузін.

Чи можна зробити другу дозу вакциною Pfizer, якщо перша була Moderna?

У МОЗ з цього приводу оприлюднили спеціальне пояснення: комбінувати щеплення Moderna і Pfizer можна, і це безпечно.

Інтервал між першою і другою дозами має становити ті ж 28 днів.

І Moderna, і Pfizer є мРНК-вакцинами.

Комбінування саме таких вакцин міністерство охорони здоров'я схвалило ще у липні.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - заявили 17 вересня у МОЗ.

Втім, ковід-сертифікат після щеплення двома різними дозами отримати поки що не можна буде, бо нормативно МОЗ це питання не врегулював. Але наразі над цим працюють.

У деяких країнах вже давно практикують змішування доз вакцин від різних виробників.

Експерти вважають, що змішувати різні вакцини може бути ефективним.

Так, FDA (Американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) планує дозволити проводити ревакцинацію препаратом від коронавірусу, відмінним від того, яким ставилося перше щеплення.

Ангела Меркель вакцинувалася Moderna як другою дозою вакцини від коронавірусу - при тому, що першим її щепленням була інша вакцина - Oxford-AstraZeneca.

У Британії з'ясували, що у дорослих, які змішали вакцини AstraZeneca і Pfizer, більше шансів мати м'якші побічні ефекти або ж побічні симптоми будуть мінімальні.

Вакцина Moderna: як діє

Препарат розробила однойменна американська компанія. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування.

Після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Спочатку дослідники створюють алгоритм для вироблення шиповидного білка вірусу - молекулу мРНК. Відбувається занурення молекули мРНК у жирову ліпідну оболонку. Після вакцинації мРНК-алгоритм потрапляє всередину клітини. Клітина починає виробляти шиповидний білок. За кілька днів процес припиняється. Імунна система розпізнає антигени. У відповідь виробляє антитіла та Т-клітини. За кілька днів організм дає імунітет від коронавірусу.

Вакцина Pfizer: як діє

Вакцина Pfizer, яка захищає від коронавірусу на 94% (двома дозами), і на 50% (однієї дозою), вводиться внутрішньом'язово, серією з двох доз, з інтервалом 3-4 тижні. А як вона працює - дивіться в інфографіці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання