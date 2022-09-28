Категорія
Корисні статті
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що робити з тривожністю: прості поради

Дата публікації
Перегляди
510
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Що робити з тривожністю: прості поради

Фото: Andrea Piacquadio / Фото: Pexels

Кожен з нас у будь-який період життя може тривожитися.

В такому стані людина  відчуває страх та занепокоєння. Стресові ситуації часто супроводжуються тривогою, наприклад, коли нам потрібно приймати важливі рішення чи складати іспити, або проходити співбесіди. В умовах війни та критичних ситуаціях цей стан може загострюватися та впливати на наше здоров’я. 

Про це пише Центр громадського здоров'я. 

Варто розуміти, що періодична тривога — це нормально. Проте люди з тривожними розладами відчувають надмірне та інтенсивне занепокоєння у повсякденному житті тоді, коли об’єктивних причин для цього немає. 

Якими є симптоми тривоги? 

  • почуття неспокою або напруги, нервозність;
  • відчуття небезпеки, що насувається, паніки чи приреченості;
  • прискорене серцебиття та дихання;
  • пітливість;
  • тремтіння;
  • слабкість або втома;
  • проблеми з концентрацією уваги чи думок; 
  • проблеми зі сном;
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом (ШКТ).
  • нездатність контролювати хвилювання;
  • бажання уникати речей, що спричиняють тривогу.

Якщо ви тривалий час помічаєте такі, можливо, у вас тривожний розлад. Їх є декілька типів: генералізований тривожний розлад, фобії, агорафобія, обсесивно-компульсивний розлад, посттравматичний стресовий розлад. Кожен з цих типів так чи інакше пов'язаний зі станом тривоги та страху, який ви не можете контролювати.  

Коли необхідно звернутися до лікаря? 

  • якщо ви дуже часто нервуєтеся та відчуваєте хвилювання, яке заважає вашій роботі та у повсякденному житті;
  • ваш страх або занепокоєння важко контролюється;
  • відчуваєте депресію, маєте проблеми з алкоголем чи наркотиками, або інші проблеми з психічним здоров’ям, що супроводжуються тривогою. 

У випадку наявних суїцидальних думок або поведінки — негайно зверніться за невідкладною допомогою! 

Перелічені симптоми можуть не зникати, а навіть погіршуватися. У такому випадку, зверніться за консультацією до сімейного лікаря або психотерапевта. Своєчасна медична допомога важлива для збереження вашого ментального здоров’я. Не залишайтеся на одинці з тривожними розладами.

В умовах воєнного стану, ваше фізичне та психічне здоров’я є важливою складовою життя, яка допоможе нам перемагати та відбудовувати державу.

Читайте також:

"Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани" - Даніель Салем

"Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани" - Даніель Салем

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
510
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація