Що спалює жир на животі: кардіологиня з США розповіла про два прості способи

Саме від зайвого жиру на животі буває надзвичайно важко позбутися.

Кардіологиня з США Тіффані Пауелл-Уайлі в своєму недавньому інтерв'ю заявила, що існує всього два простих способи, які допомагають позбутися жиру на животі. При цьому, підкреслила фахівчиня, найважливіше значення відводиться не зайвій вазі людини, а кількості вісцерального жиру.

Насамперед, медикиня порекомендувала обов'язково додати в своє життя спортивні заняття. Щоб забути про неприємні складочки на животі буде достатньо 150 хвилин на тиждень займатися аеробним навантаженням. Вже зовсім скоро ви помітите, що жирові тканини почали значно зменшуватися.

Не менш важливим є й правильне харчування. Лікарка стверджує, якщо ви хочете позбутися жиру на животі, обов'язково забудьте про вживання будь-яких солодких газованих напоїв. Замість них додайте до свого раціону побільше клітковини. Також щодня потрібно їсти цитрусові, різноманітні фрукти, особливо яблука, ячмінь та висівки (зокрема, вівсяні і рисові).

Кардіологиня впевнена (і це довели декілька досліджень), що всього лише 10 г розчинної клітковини допомагає спалити приблизно 4% вісцерального жиру.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, то вже зовсім скоро зможете легко позбутися великого живота. Додатково, якщо у вас є будь-які шкідливі звички (як от куріння чи вживання алкоголю), від них також краще відмовитися. Це дасть ще один великий повштовх до схуднення.

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