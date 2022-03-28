Що стало відомо про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану

Що стало відомо про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану

Кабінет Міністрів скасував поділ на карантинні зони в Україні.

Важливу інформацію про особливості дії карантину для боротьби з COVID-19 в умовах воєнного стану надає МОЗ.

Так, на період воєнного стану в Україні:

зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки поширенням та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи не застосовуються;

рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;

громадянам рекомендовано забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19;

не застосовуються норми щодо відсторонення від роботи невакцинованих співробітників тих професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів скасував поділ на карантинні зони в Україні та норму про відсторонення від роботи невакцинованих проти COVID-19 працівників, про що йдеться у постанові № 372 від 26 березня, яка опублікована на Урядовому порталі.

Так, поділ на карантинні зони залежно від епідемічної ситуації скасовується на період воєнного стану, введеного указом Президента від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

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