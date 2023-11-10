Що станеться, якщо кожного дня їсти груші: дослідження вчених показали вражаючі результати

Груші є прекрасним джерелом вітамінів і мінералів, тому вони здатні попередити ризик розвитку діабету ІІ типу, ішемічної хвороби серця та онкології.

Всі груші, незалежно від сорту, форми та кольору багаті на поживні речовини. Ці фрукти є відмінними помічниками у боротьбі з хворобами. А також прекрасно насичують наш організм корисними речовинами, пише Сleveland Сlinic.

Чим корисні груші для здоров’я людини

«Груші вкрай корисні для здоров’я кожного з нас, практично всі люди можуть їх їсти. Ці фрукти покращують травлення і мають безліч переваг для здоров’я. Якщо вам хочеться чогось солоденького, вони стануть ідеальною закускою», - говорить доктор медичних наук Бет Червоні.

Груші належать до родини розоцвітих, які і яблука, вишні, абрикоси та персики. Фрукти можуть відрізнятися текстурою, кольором, формою та смаком, попри це абсолютно всі сорти корисні. Вони є джерелом антиоксидантів, клітковини, вітаміну С і калію, завдяки чому знижують ризик появи багатьох захворювань.

Груша середнього розміру забезпечить 9% добової норми вітаміну С, 7% добової норми вітаміну К, 5% - вітаміну В6 і 4% добової норми калію.

Що лікують груші

Допомагають контролювати рівень цукру в крові та знижують ризик розвитку діабету ІІ типу. У середній груші міститься чверть добової норми клітковини, яка стабілізує рівень глюкози в організмі. Дослідники визначили, що з’їдені груші за тиждень знижують ризик захворювання діабетом ІІ типу на 3%.

У середній груші міститься чверть добової норми клітковини, яка стабілізує рівень глюкози в організмі. Дослідники визначили, що з’їдені груші за тиждень знижують ризик захворювання діабетом ІІ типу на 3%. Знімають запори та покращує травлення. Клітковина що міститься у груші покращує здатність калових мас рухатися кишківником. Аби отримати найбільшу користь від фрукту, не варто його чистити.

Клітковина що міститься у груші покращує здатність калових мас рухатися кишківником. Аби отримати найбільшу користь від фрукту, не варто його чистити. Зменшують запалення в організмі. Так як груші багаті на антиоксиданти, то вони здатні зменшити запальні процеси завдяки флавоноїдам - антиоксидантним сполукам. Антиоксиданти знижують ризик раку, серцево-судинних захворювань, бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій. Також груші здатні попередити хворобу Альцгеймера, Паркінсона та деменцію.

Так як груші багаті на антиоксиданти, то вони здатні зменшити запальні процеси завдяки флавоноїдам - антиоксидантним сполукам. Антиоксиданти знижують ризик раку, серцево-судинних захворювань, бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій. Також груші здатні попередити хворобу Альцгеймера, Паркінсона та деменцію. Сприяють здоров’ю серцево-судинної системи. Ці фрукти дуже корисні для серця. Вони містять пігменти – антоціани, які захищають від ішемічної хвороби серця. А калій, що міститься у фруктах, здатен знижувати високий кров’яний тиск.

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