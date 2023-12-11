Що станеться з вашим організмом, якщо ви будете їсти лише фрукти протягом трьох днів

Хоча фрукти, безперечно, багаті на необхідні поживні речовини, збалансована та різноманітна дієта має вирішальне значення для загального стану здоров'я.

Часто люди вдаються до детокс-дієти, коли хочуть позбутися зайвих кілограмів. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, що голодування на одних фруктах може допомогти досягти цілі без зайвого здуття живота і втоми? Візьмемо, наприклад, 72-годинне голодування.

Про це пише The Indian Express.

Що відомо про дієту

Початок 3-денної фруктової дієти, також відомої як фрукторіанська дієта, може здатися багатообіцяючим способом наситити організм вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Згідно з постом, на який видання натрапило на сторінці meditationbynature в Instagram, ось що відбувається.

Через 12 годин ви відчуєте покращення травлення

Ваш організм почне перетравлювати і засвоювати поживні речовини, що містяться у фруктах, харчові волокна зменшують здуття живота і полегшують болі в шлунку.

Через 24 години ви почнете спалювати погані жири

Ваш організм увійде в стан харчового кетозу, тобто почне використовувати накопичені жири як джерело енергії.

Скриншот /Instagram

Чи є цей аналіз достовірним?

Доктор Панкадж Верма, старший консультант з внутрішньої медицини, каже, що споживання лише фруктів протягом 72 годин може мати як позитивний, так і негативний вплив на ваш організм.

“З позитивного боку, фрукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину, які можуть сприяти покращенню травлення, підвищенню рівня енергії та зміцненню імунної системи. Високий вміст води у фруктах також сприяє зволоженню організму”, — говорить доктор Верма.

Однак, дуже важливо бути обережним, оскільки покладання виключно на фрукти може призвести до різних проблем зі здоров'ям, вважає Шивані Баджва, засновник YogaSutra Holistic Living.

У раціоні, що складається виключно з фруктів, може не вистачати основних поживних речовин, таких як білки, жири, а також певних вітамінів і мінералів. Доктор Верма пояснив, що білок має вирішальне значення для відновлення і підтримки м'язів, тоді як жири необхідні для різних функцій організму, в тому числі для вироблення гормонів. За його словами, тривала відсутність цих поживних речовин може призвести до втрати м'язової маси, втоми та потенційного дефіциту поживних речовин.

Крім того, виключно фруктова дієта може спричинити коливання рівня цукру в крові через високий вміст природного цукру у фруктах. “Це може призвести до сплесків енергії з подальшим занепадом сил, що потенційно може спричинити дратівливість і труднощі з концентрацією уваги”, — сказав доктор Верма.

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Потенційні ризики

Збільшення ваги

Хоча деякі люди можуть спочатку відчувати втрату ваги, природний цукор у фруктах може сприяти збільшенню ваги, особливо якщо споживати їх у великих кількостях.

Проблеми з діабетом

Люди з діабетом або переддіабетом повинні з обережністю ставитися до фруктової дієти через високий вміст природного цукру, який може негативно вплинути на рівень цукру в крові. Вона також може становити ризик для людей із захворюваннями підшлункової залози та нирок.

Карієс

Високий вміст цукру у фруктах у поєднанні з їхньою кислотністю підвищує ризик розвитку карієсу. Деякі фрукти, наприклад, апельсини, можуть руйнувати зубну емаль, що підкреслює важливість турботи про здоров'я зубів.

Дефіцит поживних речовин

Фрукторіанська дієта може призвести до дефіциту життєво важливих поживних речовин, таких як вітамін B12, кальцій, вітамін D, йод та омега-3 жирні кислоти. Ці дефіцити можуть призвести до анемії, втоми, дисфункції імунної системи, а у випадку низького рівня кальцію — до остеопорозу.

Режим голодування

Переважне вживання фруктів може спровокувати голодну реакцію, оскільки організму не вистачає необхідних вітамінів, жирів і білків. Це може призвести до сповільнення метаболізму в спробі зберегти енергію для життєво важливих функцій, каже Байва.

Проблеми зі здуттям живота

Фрукти, багаті на фруктозу, можуть викликати здуття живота, особливо у людей з мальабсорбцією фруктози. Ферментація неперетравленої фруктози кишковими бактеріями може призвести до неприємних газів і здуття живота.

Неефективно для схуднення

Незважаючи на те, що фрукти є більш здоровою альтернативою багатьом перекусам, надлишок фруктів, особливо в кожному прийомі їжі, може сприяти перенасиченню організму вуглеводами, що перешкоджає схудненню.

Потяг до цукру

Споживання фруктів саме по собі може призвести до тимчасового задоволення, але нестача повноцінних білків і жирів може призвести до стрибків рівня цукру в крові, провокуючи голод і тягу до солодкого незабаром після споживання.

Висновки

Поміркованість і різноманітність у виборі раціону харчування мають важливе значення для використання корисних властивостей фруктів та уникнення потенційних пасток, пов'язаних з екстремальними фруктовими дієтами.

Хоча фрукти, безперечно, багаті на необхідні поживні речовини, збалансований і різноманітний раціон має вирішальне значення для загального стану здоров'я. За словами Байви, тривале дотримання фруктової дієти може не забезпечити необхідний набір поживних речовин, і не слід недооцінювати потенційні ризики.

“Наполегливо рекомендується проконсультуватися з лікарем, перш ніж розглядати таку дієту. Включення фруктів до повноцінного, поживного раціону є ключовим для того, щоб насолоджуватися його перевагами без шкоди для здоров'я”, — зазначає Баджва.

Хоча короткострокові фруктові дієти можуть мати певні переваги, збалансоване і різноманітне харчування, як правило, вважається більш стійким і забезпечує необхідними поживними речовинами загальний стан здоров'я, додав доктор Верма.

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