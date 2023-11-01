Що станеться з нашим тілом і здоров’ям, якщо кожного дня їсти чорний шоколад

Чорний шоколад, що має вміст какао 70% і більше, багатий вітамінами та корисними мікроелементами, тому позитивно впливає на наше здоров’я. Цей смаколик здатен попередити хворобу серця, запобігти онкологї, покращити роботу центральної нервової і травної систем. Тому від його вживання багато плюсів. Проте варто пам’ятати, що шоколад – це дуже висококалорійний продукт, тому варто пильнувати тим, хто дотримується жорстких дієт. Розповідаємо, чим корисний темний шоколад і що він лікує, посилаючись на дослідження вчених, про яке пише health.

Чорний шоколад – джерело антиоксидантів, які захищають від захворювання на рак

У дослідженні йдеться про те, що какао-продукти містять велику частку антиоксидантних і протизапальних сполук. Антиоксиданти захищають організм від вільних радикалів, які можуть спровокувати захворювання на рак. Якщо кількість вільних радикалів в організмі перевищує антиоксидантний захист, тоді виникає окислювальний стрес. Цей стан провокує появу онкології та хвороб серця. Антиоксиданти нівелюють можливість пошкодження клітин, запобігаючи появі пухлин і пошкодженню ДНК.

Чорний шоколад містить флавоноїдні сполуки – катехіни, антоціани та проантоціанідини, тому він має потужну протизапальну дію.

Чорний шоколад багатий мінералами

Темний шоколад містить велику частку заліза й магнію. Магній – це мінерал, який регулює рівень цукру в крові та унормовує артеріальний тиск. Також налагоджує процеси скорочення м’язів, функціонування центральної нервової системи та синтез ДНК. Тому дуже важливо щодня вживати продукти, багаті магнієм – чорний шоколад, квасолю, овочі тощо.

Залізо – це мінерал, який сприяє виробленню білка, який переносить кисень по організму, – гемоглобіну. Ще залізо важливе для зростання і функціонування клітин та синтезу деяких гормонів.

Чорний шоколад сприяє здоров'ю серцево-судинної системи

Цей смаколик є ефективним способом для підтримки здоров’я серця. Завдяки вмісту антиоксидантів чорний шоколад попереджає атеросклероз, унормовує підвищений рівень ліпідів та артеріального тиску.

Вчені довели, що вживання чорного шоколаду зменшує утворення бляшок у крові. А тому знижує ризики ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Також доведено, що в разі вживання чорного шоколаду знижується рівень «поганого» холестерину у крові. Унормовується рівень цукру, покращується робота судин і кровотоку, що є показником зниження хвороб серця.

Темний шоколад підтримує здоров’я кишківника

Чорний шоколад має в собі живі бактерії – пробіотики, які є паливом для корисних бактерій, що живуть у кишківнику. Тому вживання цього смаколика сприяє збільшенню корисних бактерій в організмі, що налагоджує оптимальну роботу травної системи і покращує настрій.

Також чорний шоколад містить клітковину, мідь, цинк, фосфор, калій і вітамін D. Тому він позитивно впливає на загальний стан здоров’я, зміцнюючи імунітет. Однак чорний шоколад дуже калорійний, тож його варто вживати невеликими порціями.

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