Що таке дисфункція тазового дна: як м'язи привести до норми

Що таке дисфункція тазового дна: як м'язи привести до норми

Експерти розповіли про те, чого ви можете не знати про дисфункцію тазового дна.

Дисфункція тазового дна – це стан, що виникає з різних причин. Нерідко викликає цілий комплекс порушень: опущення жіночих статевих органів, сечового міхура, прямої кишки, і нетримання сечі, калу та сексуальна дисфункція.

Часто до дисфункції призводять перші та наступні пологи. Проте дискомфорт можуть відчувати не лише жінки, а й чоловіки та діти.

Симптоми цього стану можуть вплинути на якість життя багатьох пацієнтів.

Що таке дисфункція тазового дна?

Проблема виникає через ослаблення м'язів тазового дна. Це може виявлятися безліччю симптомів, включаючи нетримання газів, випорожнень або сечі. Дисфункція тазового дна може бути причиною сексуальних труднощів, тазових болів, запорів, частих позивів до сечовипускання.

М'язи тазового дна формують порожнину таза та підтримують матку, сечовий міхур та кишечник. Це м'язи, які ви використовуєте, щоб зупинити сечовипускання або стримати вихід газів або стілець (випорожнення кишечника). Крім того, ці м'язи можуть скорочуватися (напружуватися) під час оргазму.

М'язи тазового дна розташовані по колу, тому всі вони повинні стулятися і підніматися однаково і одночасно. Іноді ці м'язи або сильно розтягуються, втрачаючи еластичність, або слабшають і втрачають силу для розтягування.

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Що викликає дисфункцію тазового дна?

Викликати дисфункцію тазового дна можуть кілька факторів:

вагітність,

уроджена дисплазія сполучної тканини, тобто. тканини слабкі та непружні,

травми тазу (можливо, внаслідок нещасного випадку), у чоловіків – операції на передміхуровій залозі,

важка фізична робота, підняття тяжкості,

неврологічні захворювання,

спадковість,

ожиріння та малорухливий спосіб життя,

нестача жіночого гормону естрогену в період менопаузи або внаслідок сушіння тіла в домашніх умовах для схуднення

Симптоми дисфункція тазового дна

Жінки на початковій стадії дисфункції тазового дна скаржаться на виділення білого кольору зі статевих шляхів, зміни в інтимному житті.

Також одним із симптомів, особливо його ранніх форм, є часті загострення вагінозу. Внаслідок дисфункції тазового дна відбуваються зниження захисної функції, що призводить до змін мікрофлори піхви.

Більш важким проявом є нетримання сечі, підтікання сечі при фізичному навантаженні чи чиху, кашлі, сміху. Утруднене сечовипускання, що тягне біль внизу живота, так само можуть вказувати на дисфункцію тазового дна.

Однією з ознак можливо відсутність напору струменя при сечовипусканні, сеча стікає по статевих органах.

Так само дана патологія призводить до порушення акта дефекації та нездатності утримати гази. Відчуття стороннього талу в області промежини, виявлення додаткової освіти при проведенні гігієнічних процедур може вказувати на опущення органів малого тазу.

Що робити?

Одним із шляхів вирішення проблеми стане пошук фізіотерапевта. Фахівець з опорно-рухового апарату підтвердить діагноз, пояснить, що насправді відбувається з вашим тілом, і створить план дій для зміцнення уражених м'язів за допомогою сеансів фізіотерапії.

Частина плану лікування при дисфункції тазового дна може містити:

вправи Кегеля,

глибоке діафрагмальне дихання,

легкі розтягнення м'язів, підколінних сухожиль і м'язів, що приводять, з метою зміцнення тазового дна.

Зазвичай проблема в одній частині тканини поширюється на всю область тазу. Саме тут фізіотерапевт, який займається питаннями тазового здоров'я, може мати велике значення.