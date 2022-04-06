Що таке дисплазія кульшових суглобів у дітей, хто в групі ризику, і чим може зашкодити рюкзак-переноска

Що таке дисплазія кульшових суглобів у дітей, хто в групі ризику, і чим може зашкодити рюкзак-переноска

Лише один цікавий факт доказової медицини, про який, ми впевнені, не знають більшість наших мам: складочки на внутрішній поверхні стегон залежать від розвитку підшкірного жирового шару і не є ознакою наявності чи відсутності дисплазії.

Дитяча лікарка Лідія Бабич докладно розповідає про дисплазію у дітей у своїй статті.

Тож, дисплазія кульшових суглобів - це порушення розвитку кульшового суглобу у немовлят та маленьких дітей.

В тазовій кістці є округла западина, в яку входить голівка стегнової кістки. Ці структури оточені зв’язками, хрящами та м’язами.

При дисплазії стегнова кістка погано утримується на своєму місці. Через це може бути порушення рухомості стегна, кульгання при ходінні, передчасне зношування хрящів в суглобі, біль в суглобі, артрит, вивих стегна.

Дитячий лікар Лідія Бабич

Дисплазію потрібно виявляти у немовлят, щоб цей стан не впливав на якість активного життя в дорослому віці.

Хто в групі ризику

діти народжені в тазовому передлежанні;

випадки дисплазії у батьків та братів\сестер;

у дівчаток дисплазія виявляється в 4-5 разів частіше

Дитячий лікар Лідія Бабич

Чи може догляд за немовлятком впливати на його кульшові суглоби

Так, може. Раніше були поширені практики сповивання з вирівнюванням ніг дитини. Вважалось, що потім, в дорослому віці це забезпечить стрункі рівні ноги. Або туго сповита дитина буде краще спати.

Насправді, все навпаки.

Поза “жабкою” з розведеними стегнами забезпечує хороший розвиток кульшових суглобів. При вже виявленій дисплазії цю позу застосовують для лікування. Носіння в слінгу обличчям до тіла дорослого корисне. У деяких народів, де в культурі прийнято носити дітей в різноманітних намотках дисплазія кульшових суглобів виявляється вкрай рідко.

Носіння в рюкзаках-переносках, коли дитина знаходиться спиною до дорослого може бути некорисним для кульшових суглобів дитини. Тому що при такому носінні не створюється "м"- позиція з широко розведеними стегнами.

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Чи треба перевіряти всіх немовлят і в якому віці

В англомовних джерелах є рекомендація виконувати УЗД кульшових суглобів всім немовлятам в віці приблизно 6 тижнів.

Мета дослідження - оцінити геометрію суглобу, виміряти ступінь заокруглення “западини” в тазовій кістці, побачити як в суглоб заходить голівка стегнової кістки.

Якщо немає ядра окостеніння, чи це є проблемою

Це взагалі не є метою обстеження - знайти те заповітне ядро. Воно може з’являтись згодом, у віці 3-8 місяців. Ядро окостеніння голівки стегнової кістки не може не з’явитися. Кісткові структури з віком стають більш щільними, це поступовий процес.

Не потрібно щомісяця ходити на УЗД і знову і знову шукати ту точку. Це як зуби. Якщо їх немає в 9 місяців, то це не означає, що їх тепер не буде зовсім ніколи.

Неправильно, якщо лікар прямо на УЗД призначає дитині приймати препарат кальцію, змінює дозу віт Д, або взагалі рекомендує гомеопатію (поширений ффмцн в цій сфері - це рост-норма. Взагалі не є джерелом кальцію і ніяк ні на що не впливає).

В якому віці потрібно УЗД, а коли роблять рентген суглобів

До 4-6 місяців - УЗД.

Дітям старше 6 місяців може бути рекомендоване рентгенівське обстеження суглобів.

За результатами УЗД дитині може знадобитися консультація ортопеда.

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Дисплазія кульшових суглобів у дітей

Хто повинен діагностувати дисплазію кульшових суглобів

В ідеальній ситуації всі педіатри під час звичайних оглядів немовлят повинні перевіряти характерні симптоми. Це обмеження розведення стегон, характерне клацання, укорочення однієї кінцівки. Про дисплазію може свідчити асиметрія пахових і сідничних складок. Чи потрібен для такого огляду ортопед - залежить від кваліфікації педіатра.

Важливо: якщо є проблема в обох суглобах, то візуальної асиметрії може не бути.

У дітей, що вже ходять, може бути кульгання і неспроможність стояти на одній нозі (через те, що стегнова кістка не надто міцно утримується в суглобі).

Складочки на внутрішній поверхні стегон залежать від розвитку підшкірного жирового шару і не є ознакою наявності чи відсутності дисплазії.

У світовій медицині не лікують дисплазію кульшових суглобів у дітей електрофорезом з кальцієм на сіднички, а про терапію масажами та гомеопатією і розводення стегон по 200 разів на день та припарки з парафіном і озокеритом, взагалі не йдеться.

Також ніде не заборонено при носінні дитини торкатись її сідниць і притримувати під сідницями.

У матеріалі були використані наступні джерела:

https://hipdysplasia.org