Що таке каперси: з чим їх їдять, користь і шкода продукту

Каперси — це квіткові бутони куща каперсника, який раніше ріс лише у Середземномор'ї та деяких частинах Азії. Сьогодні його вирощують по всьому світу.
В їжу вживають бутончики чагарника, які за розміром та формою трішки схожі на невеликі зелені оливки. Каперси стали популярними ще за часів Древньої Греції, де їх використовували як аперетив.
100 г консервованих каперсів містять:
- 23 ккал;
- 2 г білків;
- 5 г вуглеводів;
- 0,9 г жирів.
В чому користь каперсів
Каперси відрізняються трохи терпкуватим та гострим смаком. Найбільше вони нагадують гірчицю і це не дивно, адже містять гірчичну олію.
Продукт має антидіабетичні і антиоксидантні властивості, містить фосфор, кальцій, холін, мідь, залізо, йод, калій, марганець, натрій, а також вітаміни С, А, Е, РР, К і групи В.
Каперси допомагають підтримувати здоров'я репродуктивної системи жінок, запобігають розвитку раку яєчників і шийки матки.
Бутони каперсника багаті на клітковину, а тому добре діють на травну систему, насичують організм. У продукті додатково міститься вітамін А, який покращує здоров'я волосся, нігтів, шкіри.
Для чоловіків каперси — продукт номер 1 в раціоні. Вони позитивно впливають на опорно-руховий апарат, м'язову систему. А ще допомагають підтримувати роботу серцево-судинної системи, зменшуючи ризики виникнення патологій серця.
Завдяки кальцію та фосфору каперси корисні і для дітей. Вони покращують м'язову тканину, роблять кістки сильнішими. А ще цей продукт підвищує роботу мозку. Однак варто зазначити, що включати каперси у дитячий раціон варто після 3 років і дуже обережно. Можливе виникнення алергічної реакції.
Кому не можна їсти каперси
Зазвичай протипоказання для вживання каперсів пов'язані з хронічними захворюваннями. Консервовані бутони містять велику кількість натрію, тому їх слід вживати з обережністю людям з серцево-судинними захворюваннями.
За надмірного вживання каперси можуть спровокувати набряки і підвищення артеріального тиску. Тому вони протипоказані людям з патологіями сечовивідних систем, нирок. А ще вони можуть стати причиною загострення захворювань шлунково-кишкового тракту.
Можлива індивідуальна непереносимість каперсів, алергічна реакція на продукт.
Як вибрати і зберігати каперси
У свіжому вигляді каперси дуже гірчать, тому їх їдять лише консервованими, соленими, маринованими. Під час вибору продукту, зверніть увагу на розмір бутонів. Вважається, чим менші каперси, тим яскравіший у них смак.
Також зверніть увагу на країну-виробник. Найкраще, якщо це буде Італія або Греція.
Віддавайте перевагу каперсам у скляній банці зі щільною кришкою. Важливо, щоб маринад мав не каламутний вигляд.
Цей продукт досить унікальний, а тому замінити його нічми не можливо. Можете спробувати додати до маринаду або соусу зелені оливки, мариновані огірки, гірчичне масло. Але смак буде інакшим.
З чим їдять каперси
Каперси мають низьку калорійність, однак вводити їх у раціон варто з обережністю. Справа в тому, що в консервованому продукті дуже багато солі. Найпростіший варіант — додати каперси до соусу. Наприклад, саме вони роблять смак легендарного соусу тартар таким особливим.
Каперси допомагають підсилити смак вегетаріанських страв. Їх можна поєднувати з помідорами, анчоусами, оливками, лимоном.
Мариновані каперси чудово підходять до рибних і м'ясних страв. Наприклад, їх можна додати до супу, рибної ікри, овочевого салату. А ще вони добре смакують з копченим лососем. Додати каперси можна навіть до звичайного пюре.
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