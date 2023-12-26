Що таке каперси: з чим їх їдять, користь і шкода продукту

Каперси — це квіткові бутони куща каперсника, який раніше ріс лише у Середземномор'ї та деяких частинах Азії. Сьогодні його вирощують по всьому світу.

В їжу вживають бутончики чагарника, які за розміром та формою трішки схожі на невеликі зелені оливки. Каперси стали популярними ще за часів Древньої Греції, де їх використовували як аперетив.

100 г консервованих каперсів містять:

23 ккал;

2 г білків;

5 г вуглеводів;

0,9 г жирів.

В чому користь каперсів

Каперси відрізняються трохи терпкуватим та гострим смаком. Найбільше вони нагадують гірчицю і це не дивно, адже містять гірчичну олію.

Продукт має антидіабетичні і антиоксидантні властивості, містить фосфор, кальцій, холін, мідь, залізо, йод, калій, марганець, натрій, а також вітаміни С, А, Е, РР, К і групи В.

Каперси допомагають підтримувати здоров'я репродуктивної системи жінок, запобігають розвитку раку яєчників і шийки матки.

Бутони каперсника багаті на клітковину, а тому добре діють на травну систему, насичують організм. У продукті додатково міститься вітамін А, який покращує здоров'я волосся, нігтів, шкіри.

Для чоловіків каперси — продукт номер 1 в раціоні. Вони позитивно впливають на опорно-руховий апарат, м'язову систему. А ще допомагають підтримувати роботу серцево-судинної системи, зменшуючи ризики виникнення патологій серця.

Завдяки кальцію та фосфору каперси корисні і для дітей. Вони покращують м'язову тканину, роблять кістки сильнішими. А ще цей продукт підвищує роботу мозку. Однак варто зазначити, що включати каперси у дитячий раціон варто після 3 років і дуже обережно. Можливе виникнення алергічної реакції.

Кому не можна їсти каперси

Кому не можна їсти каперси / Фото: Unsplash

Зазвичай протипоказання для вживання каперсів пов'язані з хронічними захворюваннями. Консервовані бутони містять велику кількість натрію, тому їх слід вживати з обережністю людям з серцево-судинними захворюваннями.

За надмірного вживання каперси можуть спровокувати набряки і підвищення артеріального тиску. Тому вони протипоказані людям з патологіями сечовивідних систем, нирок. А ще вони можуть стати причиною загострення захворювань шлунково-кишкового тракту.

Можлива індивідуальна непереносимість каперсів, алергічна реакція на продукт.

Як вибрати і зберігати каперси

У свіжому вигляді каперси дуже гірчать, тому їх їдять лише консервованими, соленими, маринованими. Під час вибору продукту, зверніть увагу на розмір бутонів. Вважається, чим менші каперси, тим яскравіший у них смак.

Також зверніть увагу на країну-виробник. Найкраще, якщо це буде Італія або Греція.

Віддавайте перевагу каперсам у скляній банці зі щільною кришкою. Важливо, щоб маринад мав не каламутний вигляд.

Цей продукт досить унікальний, а тому замінити його нічми не можливо. Можете спробувати додати до маринаду або соусу зелені оливки, мариновані огірки, гірчичне масло. Але смак буде інакшим.

З чим їдять каперси

З чим їдять каперси / Фото: pixabay.com

Каперси мають низьку калорійність, однак вводити їх у раціон варто з обережністю. Справа в тому, що в консервованому продукті дуже багато солі. Найпростіший варіант — додати каперси до соусу. Наприклад, саме вони роблять смак легендарного соусу тартар таким особливим.

Каперси допомагають підсилити смак вегетаріанських страв. Їх можна поєднувати з помідорами, анчоусами, оливками, лимоном.

Мариновані каперси чудово підходять до рибних і м'ясних страв. Наприклад, їх можна додати до супу, рибної ікри, овочевого салату. А ще вони добре смакують з копченим лососем. Додати каперси можна навіть до звичайного пюре.

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