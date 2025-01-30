Що таке кетодієта і чому вона спалює жир без страждань: пояснення дієтологині 

Останні кілька років набирає популярності кетодієта, а маркетологи та бізнес зайвий раз не соромляться стимулювати інтерес до неї.

Чи насправді вона така корисна, відповіла лікарка-терапевтка та дієтологиня Олеся Добрянська у подкасті "Говорять медики від МОЗ України".

"Багато кетопродуктів, які можна продати. Багато кетофрендлій, які надають свої послуги щодо правильної кетодієти, щодо правильного входу в кетоз і виходу з нього. Я не кажу, що це погано. Кожен сам господар своєму тілу", - зазначає лікарка.

Кетодієта зосереджена на високому споживанні жирів, нормальному – білків та на низькому рівні вуглеводів.

"На білки, вуглеводи у нас піднімається глюкоза крові та інсулін. А на жири – ні, тому немає стрибків. Тобто, коли ви поїли щось жирне, вам не хочеться після того спати. Ви довше зберігаєте ситість. Тобто, це вигідна, загалом, стратегія, але, знову ж таки, є брудна кетодієта, а є чиста кетодієта", - пояснила дієтологиня.

З її слів, чиста кетодієта – це недешеве задоволення, бо жири, які споживає людина, мають бути різноманітні, а містяться вони у дорогих продуктах.

"Відкривайте гаманці, там треба розкошелитись. Авокадо, оливки. В кетодієті 80% раціону складають жири. Тобто, якщо говорити про здорове харчування – БЖВ 20-30-50. 20% на білки, 30% на жири і 50% на вуглеводи. А якщо говорити про кетодієту, то там 80% займають жири. Вам треба цілий день їсти. У мене була пацієнтка, у якої, знаєте, який був десерт на кетодієті? Пачка масла. Пачка", - розповідає лікарка.

Дієтологиня додає, що існує так звана брудна кетодієта, проте вона може лише нашкодити здоров’ю.

"Якщо це брудна кетодієта, вона не буде добре впливати на здоров'я. Навпаки, вона буде дуже погано впливати і буде фактором ризику серцево-судинних захворювань. Тому що на брудній кетодієті, коли це просто смажене сало, смажені яйця, все залите оліями", - зазначила Добрянська.

За її даними, кетодієта не змінює звичок людей у харчуванні. Тому, коли вони її відміняють, то вага, яку вдалося скинути, швидко повертається на місце.

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