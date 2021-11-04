Що потрібно знати про поліомієліт та його лікування

Що потрібно знати про поліомієліт та його лікування

Найбільш сприйнятливими до поліомієліту є маленькі діти до 4 років. І якщо врахувати, що поліомієліт передається повітряно-крапельним шляхом, через немиті продукти та предмети, то ризик заразитися та захворіти у нещепленої дитини дуже високий.

Поліомієліт – вірусне інфекційне захворювання, при якому уражається центральна нервова, лімфатична системи та шлунково-кишковий тракт.

Звідки береться поліомієліт і як можна заразитися

Збудником поліомієліту є поліовіруси (poliovirus hominis) сімейства Picornaviridae роду Enterovirus.

Є три серотипи вірусу (переважає І тип):

I - Брунгільда ​​(виділений від хворої мавпи на таке ж прізвисько),

II - Лансінг (виділений у містечку Лансінг),

III - Леон (виділений від хворого хлопчика Маклеона).

Третій тип поширюється повітряно-крапельним шляхом, а також через брудні продукти харчування, воду або виділення хворої людини.

Вірус дуже живучий. Він присутній на продуктах харчування до кількох місяців, проте інактивується під дією дезінфікуючих засобів та при термічній обробці.

Інкубаційний період поліомієліту триває приблизно два тижні.

Як поліомієліт розвивається в організмі

Спочатку вірус уражає кишечник. Потім проникає у кров'яне русло, за допомогою чого поширюється всім організмом. Поліомієліт уражає внутрішні органи та системи. Вірус поліомієліту уражає не лише клітини, а й нервові закінчення, тому при зараженні особливо страждають спинний та головний мозок.

Хто може заразитися поліомієлітом?

Хто знаходиться в зоні ризику заразитися та захворіти на поліомієліт?

Діти. Поліомієліт найчастіше зустрічається серед дітей та підлітків. Пов'язано це як із ослабленою імунною системою дітей, так і з високим шансом ввійти в контакт з інфікованим матеріалом.

Поліомієліт найчастіше зустрічається серед дітей та підлітків. Пов'язано це як із ослабленою імунною системою дітей, так і з високим шансом ввійти в контакт з інфікованим матеріалом. Дівчатка, дівчата до досягнення статевого дозрівання. Ймовірність інфікування однакова як для хлопчиків, так і для дівчаток. Однак після статевого дозрівання у жінок ризик інфікування вірусом поліомієліту зростає.

Ймовірність інфікування однакова як для хлопчиків, так і для дівчаток. Однак після статевого дозрівання у жінок ризик інфікування вірусом поліомієліту зростає. Вагітні жінки більш схильні до ризику зараження вірусом поліомієліту.

більш схильні до ризику зараження вірусом поліомієліту. Фізично перевантажені люди. Відповідно до медичних спостережень, фізичне навантаження протягом перших 3-4 днів після початку другої стадії захворювання може призводити до суттєвого погіршення стану здоров'я.

Відповідно до медичних спостережень, фізичне навантаження протягом перших 3-4 днів після початку другої стадії захворювання може призводити до суттєвого погіршення стану здоров'я. Люди, які напередодні перенесли внутрішньом'язові ін'єкції . Як показують медичні спостереження, паралітичні форми поліомієліту з більшою ймовірністю уражають ті кінцівки, у які нещодавно (протягом 3-4 тижнів перед зараженням) робилися внутрішньом'язові ін'єкції.

. Як показують медичні спостереження, паралітичні форми поліомієліту з більшою ймовірністю уражають ті кінцівки, у які нещодавно (протягом 3-4 тижнів перед зараженням) робилися внутрішньом'язові ін'єкції. Люди, яким видалили мигдалики. Це також збільшує ризик зараження вірусом поліомієліту.

В якому віці найчастіше хворіють на поліомієліт?

Поліомієліт неможливо вилікувати, але йому можна запобігти, зробивши щеплення.

"Найбільш вразливими до поліомієліту є діти до п'яти років, саме тому перше щеплення вони отримують у перші місяці життя", - розповіли у МОЗ.

Симптоми поліомієліту

Поліомієліт буває типовим – з ураженням центральної нервової системи, та атиповим – без ураження центральної нервової системи (тільки носійство вірусу).

Безсимптомна форма. Ця форма поліомієліту не виявляється. Однак в епідеміологічному сенсі вона дуже небезпечна, оскільки хворий, не знаючи, що він інфікований, виділяє вірус.

Ця форма поліомієліту не виявляється. Однак в епідеміологічному сенсі вона дуже небезпечна, оскільки хворий, не знаючи, що він інфікований, виділяє вірус. Абортивна форма поліомієліту за перебігом подібна до нетривалої вірусної інфекції. Зазвичай абортивна форма характеризується ознаками легкого ураження верхніх дихальних шляхів або травного тракту, без ознак ураження центральної та периферичної нервової системи.

поліомієліту за перебігом подібна до нетривалої вірусної інфекції. Зазвичай абортивна форма характеризується ознаками легкого ураження верхніх дихальних шляхів або травного тракту, без ознак ураження центральної та периферичної нервової системи. Непаралітична (менінгеальна) форма поліомієліту характеризується запаленням мозкових оболонок та спинномозкових корінців. За симптомами дуже нагадує серозний менінгіт чи менінгорадикуліт. Здебільшого серозний поліомієлітний менінгіт починається дуже гостро, із підвищенням температури до 40 градусів. Хвороба супроводжується головними болями, сильним нежитем, кашлем та шлунково-кишковими розладами.

поліомієліту характеризується запаленням мозкових оболонок та спинномозкових корінців. За симптомами дуже нагадує серозний менінгіт чи менінгорадикуліт. Здебільшого серозний поліомієлітний менінгіт починається дуже гостро, із підвищенням температури до 40 градусів. Хвороба супроводжується головними болями, сильним нежитем, кашлем та шлунково-кишковими розладами. Паралітична форма поліомієліту є важкою і зустрічається у 2-3% випадків. Інкубаційний період у паралітичній формі поліомієліту триває від 9 до 12 днів.

Симптоми поліомієліту різні у різних формах захворювання. Інкубаційний період триває від 6 до 12 днів.

Клінічний перебіг поліомієліту залежить від форми, в якій протікає хвороба.

Безсимптомна форма поліомієліту ніяк не проявляється. Однак в епідеміологічному сенсі безсимптомна форма дуже небезпечна, оскільки хворий, не знаючи, що він інфікований, виділяє вірус.

Абортивна форма протікає у вигляді нетривалої вірусної інфекції. Зазвичай абортивна форма характеризується ознаками легкого ураження верхніх дихальних шляхів або травного тракту, без ознак ураження центральної і периферичної нервової системи.

Непаралітична (менінгеальна) форма поліомієліту характеризується запаленням мозкових оболонок і спинномозкових корінців. За симптомами дуже нагадує серозний менінгіт або менингорадикулит. Здебільшого поліомієлітний серозний менінгіт починається дуже гостро, з підвищенням температури до 40 градусів. Хвороба супроводжується головними болями, сильним нежитем, кашлем і шлунково-кишковими розладами.

Паралітична форма поліомієліту є найважчою і зустрічається в 2-3% випадків. Інкубаційний період паралітичної формі поліомієліту триває від 9 до 12 днів.

В атиповій формі основні симптоми такі:

слабкість;

головний біль;

підвищення температури;

пітливість;

нежить;

біль в животі;

блювання;

діарея;

висип.

У типовій формі виявляються такі симптоми:

біль у м'язах;

біль у спині;

зниження м'язового тонусу;

утруднене дихання;

утруднене ковтання;

порушення мови;

сплутаність свідомості;

параліч;

паралітичні набряки;

менінгеальний синдром;

неконтрольоване сечовипускання;

похолодання рук та ніг;

нестабільність тиску;

порушення рефлексів.

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На препаралітичній стадії

У хворого підвищується температура тіла до 39-40 градусів. Зниження температури відбувається поступово або дуже швидко. У деяких випадках у хворого температура піднімається вдруге. Це відбувається тоді, коли вірус починає вже проникати в нервову систему. На цьому етапі відзначаються катаральні зміни в верхніх дихальних шляхах, а також шлунково-кишкові розлади, які часто вводять лікарів в оману і змушують їх ставити неправильні діагнози. Що стосується неврологічних порушень, на цьому етапі вони проявляються у вигляді гіперестезії шкіри, гіпергідрозу, симптому роздратування корінців оболонок мозку. У хворого часто виникає сильна сонливість і пригнічується настрій. Препаралітична стадія паралітичної форми поліомієліту триває від 1 до 3 діб.

Після препаралітичній стадії настає паралітична

Розвиваються паралічі кінцівок. Паралічі бувають поодинокими або множинними. Триває паралітична стадія протягом 7-10 діб після розвитку паралічу. При бульбарній формі уражаються м'язи гортані, глотки, м'якого піднебіння, що призводить до порушення ковтання і мови. Це одна з найважчих форм поліомієліту, за якої можливе порушення дихання, аж до смертельного результату. При понтинній формі уражаються лицьові нерви, що призводить до паралічу обличчя.

Відновлювальна стадія характеризується появою рухової активності в паралізованих м'язах. Ступінь відновлення залежить від тяжкості і характеру паралічу. У деяких випадках м'язова функціональність відновлюється повністю, іноді лише частково, а іноді - практично не відновлюється.

Резидуальна стадія характеризується появою паралічів окремих м'язів, вегетативними розладами та іншими симптомами.

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Лікування поліомієліту

Маніфестні форми поліомієліту потребують стаціонарного лікування. Необхідно ізолювати хворого, забезпечити йому постільний режим і висококалорійну дієту. При догляді за хворим необхідно надавати його кінцівкам правильного положення, проводити профілактику пролежнів, масаж грудної клітини. За наявності дисфагії проводиться харчування за допомогою зонда. У разі порушення самостійного дихання хворому проводиться штучна вентиляція легенів.

Специфічного лікування поліомієліту ще не існує, тому переважно проводиться симптоматичне і патогенетичне лікування. Хворому призначається вітамінотерапія, головним чином вітаміни групи В, і аскорбінова кислота. Також рекомендується застосування знеболюючих засобів, препаратів-дегідраторів та дихальних аналептиків.

У відновлювальному періоді проводяться реабілітаційні заходи: лікувальна фізкультура, електроміостимуляція, ортопедичний масаж, лікування парафіном, УВЧ, санаторно-курортне лікування.

Для запобігання появи контрактур хворому може знадобитися накладення гіпсових пов'язок, ортопедичних шин або носіння спеціального взуття.

Поліомієліт

Щеплення від поліомієліту

Вакцинація від поліомієліту гарантує довічний імунітет. Батьки повинні бути особливо уважними, проводити вакцинацію дітей згідно з графіком. Після серії щеплень від поліомієліту у дитини розвивається стійкий імунітет, і навіть якщо до її організму і потрапить велика кількість вірусного матеріалу, вона не захворіє.

Згідно з Календарем профілактичних щеплень, оптимальний час для введення вакцин:

1 щеплення - 2-й місяць життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

2 щеплення - 4-й місяць (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ));

3 щеплення - 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

4 щеплення - 18-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

5 щеплення - 6 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ));

6 щеплення - 14 років (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)).

Календарь прививок

Поліомієліт у дітей

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина - і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до 5 років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням ЦНС, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

При поліомієлітові у дітей страждають не тільки кінцівки. Нерідко до процесу залучені міжреберні м'язи і діафрагма. У такому разі приєднуються ознаки недостатності органів дихання.

Зустрічається ще одна форма хвороби - бульбарна. У дитини дуже виражений інтоксикаційний синдром, турбує головний біль, блювота. Дуже швидко з'являються неврологічні порушення: дитина не може нормально ковтати, давиться, негуста їжа потрапляє до носа, змінюється відтінок голосу (сухий, хриплий). Оскільки малюк не може нормально проковтнути їжу і слину, у нього з'являється клекотливе дихання. У низці випадків хвороба заходить так далеко, що пошкоджуються судиноруховий і дихальний центри, настає параліч діафрагми, внаслідок чого може настати смерть малюка.

Третя форма перебігу інфекції називається понтинною. В цьому випадку пошкоджується міст в головному мозкові і ядра черепно-мозкових нервів, які розташовані саме там. При пошкодженні лицьового нерва спостерігається параліч мімічних м'язів, що проявляється асиметрією обличчя, різним розміром очних щілин та іншими ознаками.

Відновлювальний період після поліомієліту у дітей тривалий - від одного до трьох років. Хвороба ще довго дає про себе знати, а саме: м'язовий тонус залишається зниженим, рефлекси з кінцівок не викликаються, м'язи атрофовані. Функції м'язів відновлюються поступово і нерівномірно. Через це наслідками поліомієліту є різні деформації кінцівок, тугорухливість (контрактури), відставання ураженої кінцівки в рості, кульгавість.

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