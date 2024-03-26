Що таке "синдром гниття в ліжку": як відпочинок став новим трендом — і коли це небезпечно

Англомовний тікток заполонив термін "bed rotting", який перекладається українською як "гниття в ліжку". Що означає цей синдром: коли він корисний та небезпечний.

Тільки уявіть: вільний від справ день, книжка чи легкий серіал і ви ніби "вростаєте" у матрац, щоб стати з ліжком одним цілим. Для багатьох це звучить як ідеальний вихідний. І саме так можна описати "синдром гниття у ліжку".

"Синдром гниття у ліжку": що це таке

Говорячи простою мовою, "гниття в ліжку" — це розслаблена втеча від реального життя, спосіб порелаксувати та ліниво відпочити. Таке проводження часу допомагає заспокоїтися, зняти стрес і позбутися виснаження, особливо у тих, хто багато працює фізично чи розумово.

Найбільшої популярності сучасна тенденція набуває серед покоління Z, адже давно доведено, що саме його представники найчастіше страждають від вигорання на роботі, навчання чи сімейних обов'язків, як от догляд за дітьми.

Про термін "bed rotting" пише в своїй статті американська журналістка Шейла Мамона, пояснюючи таку популярність подібного відпочинку тим, що він створює відчуття безпеки, яке надзвичайно важливе під час періодів стресу або виснаження. Психотерапевтка Василіса Левченко підмітила, що в сучасному світі існує тенденція потреби бути корисним. Вважається, що людина повинна завжди все робити з користю: читати "корисні" книжки, дивитися "корисні" фільми чи слухати "корисні" уроки. Навіть відпочинок зараз подають як процес, який повинен нести певну ефективність. А це видається фахівчині підміною понять.

"Гниття у ліжку" — це якраз про те, щоб дозволити собі просто відпочити, не змушуючи себе до чогось корисного і не відчуваючи провину, якщо ви цього не робите. Однак, дуже важливо, щоб цей процес був дозований, інакше, він може призвести до серйозних наслідків.

В чому небезпека "гниття в ліжку"

Небезпека "гниття в ліжку" / Фото: Pexels

"Синдром гниття у ліжку" може ще більше погіршити стан і самопочуття тих людей, які і так ведуть малорухливий або сидячий образ життя. Тому, якщо ви проводите шість і понад годин на день, сидячи за комп'ютером, "bed rotting" не для вас. Хіба що можна дозволити собі дуже рідко. Він лише погіршить поставу, погано вплине на м'язи та зіб'є режим сну.

Замінити "гниття в ліжку" краще легкими тренуваннями, прогулянками на свіжому повітрі, зарядкою чи просто активними розвагами.

Варто уникати цього стану людям з депресивними розладами, тривожністю, адже він не допоможе відпочити та набратися сил, а, навпаки, погіршить ситуацію.

Психологи радять звернути увагу, якщо ви часто проводите час в ліжку, витрачаєте його на пасивну діяльність, це може сигналізувати про депресію чи інший психологічний недуг. А це — привід звернутися до лікаря.

Чим корисний "bed rotting"

Чим корисний "bed rotting" / Фото: Pexels

Такий відпочинок — не просто можливість нічого не робити, але й важливий крок до міцного психічного здоров'я. Навіть кілька годин, проведених в ліжку за улюбленим заняттям, допоможуть впоратися з втомою від важкого проєкту на роботі чи фізичного навантаження.

Однак, потрібно знати, як правильно "гнити у ліжку", щоб це принесло лише користь. Насамперед, фахівці радять практикувати такий відпочинок не частіше разу на місяць.

Також важливо робити це будь-де, окрім самого ліжка, в якому ви спите. Між сном та бездіяльністю повинен бути часовий проміжок. Баланс в цьому є ключовим поняттям. Якщо робити на місці для сну ще щось крім нічного відпочинку, тіло буде розгубленим і не розумітиме: чи це прийшов час спати чи можна просто полежати.

Під час "гниття у ліжку" потрібно займатися лише тими справами, які дійсно приносять задоволення: перегляньте улюблений серіал чи прочитайте книгу, яку давно відкладали. Не залишайте місця тривожним думкам — адже це зовсім не відпочинок.

Як припинити "гниття у ліжку"

Як припинити "гнити в ліжку" / Фото: Pexels

Важливо переодягнутися у домашній одяг, так ви переключитесь в "робочий" режим. Блогерка @lifeasraven також радить вийти на вулицю, нехай навіть на 5 хвилин. Якщо робити це щодня, тіло отримуватиме вітамін D разом із сонячним світлом та наповнюватиметься енергією.

Ще жінка рекомендує озвучувати всі свої дії. Наприклад, скажіть собі вголос: "Я встану з ліжка за п'ять секунд", а потім починайте рахувати. На рахунок "п'ять" ставте ногу на підлогу. Коли ви промовляєте дії вголос, вони ніби "виходять" з голови і стають більш реальними.

Легкі вправи та розтяжка допоможуть підтримувати тіло в тонусі. А ще важливо зрозуміти різницю між звичайним відпочинком і "гниттям у ліжку". Перше — це фізіологічна потреба організму, який хоче відновитися і зцілитися. Друге — витрачання сил та часу на пасивні справи, ті речі, які приносять задоволення, а не користь.

Щоб поступово відновити щоденну активність, намагайтесь ставити собі реальні цілі. Можна навіть створити розклад, в якому прописати конкретні часові проміжки для кожного завдання — так ви сформуєте здоровий розпорядок дня.

Читайте також: