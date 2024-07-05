Що відбудеться з вашим організмом, якщо ви будете щодня випивати келих шампанського

Чи задумувалися ви коли-небудь, що станеться з організмом, якщо пити шампанське щодня.

В якісному шампанському містяться поліфеноли, які є біологічно активними сполуками з антиоксидантним ефектом. Переважно поліфеноли можна знайти в темному винограді, хоча в невеликій кількості вони також є і в білому. Ці антиоксиданти здатні позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи, адже вони допомагають знизити артеріальний тиск.

Додатково поліфеноли є й природними пребіотиками. Вони сприяють зростанню кількості корисних Bifidobacterium та Lactobacillus та, водночас, запобігають розмноженню шкідливих бактерій в нашому організмі.

За результатами кількох останніх досліджень, келих-два шампанського здатні сприятливо впливати на стінки кровоносних судин, покращувати засвоєння їжі і травлення. Однак, звичайно, слід пам'ятати, що надлишок алкоголю сильно розтягує стінки судин, чим порушує їхню проникність.

В кожній пляшці шампанського міститься щонайменше сім мільйонів бульбашок, які з'являються через дію дріжджів. Вони потребують цукру, щоб розмножуватися і зростати, а коли його споживають, то виділяють вуглекислий газ. Також всередині кожної пляшки дуже високий тиск (еквівалент шести атмосфер), а тому цей ігристий напій вдаряє в голову швидше, ніж будь-який інший алкоголь.

Завдяки бульбашкам шампанське швидше потрапляє в кров. Відбувається це в результаті карбонізації, яка пришвидшує перехід алкоголю до тонкої кишки зі шлунка. Якщо говорити простими словами, шампанське ми випиваємо швидше за інший, негазований, алкогольний напій. А тому для сп'яніння знадобиться значно менша його кількість.

Лише один келих шампанського може дати стільки ж веселощів на цілу ніч, скільки ви не зможете отримати навіть від цілої пляшки вина. Але найголовніше те, що навантаження на печінку буде менше. Головне, зуміти вчасно зупинитися.

Варто також зазначити, що алкогольні напої мають високу калорійність, яка, водночас, не дає нашому організму жодних поживних речовин. Тому ці калорії в основному накопичуються в абдомінальній зоні, через що з часом людина повнішає. Говорячи про сухе шампанське (брют), в ньому міститься 12 г залишкового цукру на 1 літр. Тобто, в 150 мл келиху це трошки більше 100 ккал.

Навіть низькокалорійний алкогольний напій, якщо його вживати щоденно чи в надмірній кількості, залишить на вашій талії неприємні сліди.

А ще щоденне вживання шампанського здатне спровокувати зростання в організмі дріжджової та грибкової флори. А тому воно значно посилює симптоми молочниці. Шампанське містить цукор та дріжджі, які можуть "підгодовувати" погані бактерії в кишківнику, посилюючи симптоми інтоксикації.

Якщо ви збираєтесь щодня вживати шампанське, варто звернути увагу, що неминуче погіршиться стан шкіри, з'явиться набряклість. Це відбувається за будь-якого надмірного вживання алкоголю, адже впливає на роботу печінки і нирок. Навантаження на нирки, в свою чергу, підвищуватиме ризики серцево-судинних захворювань.

Читайте також: