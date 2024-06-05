Що відбудеться з вашим тілом, якщо щодня їсти кеш'ю: кому ці горіхи протипоказані

Горіх кеш'ю — це смачне та ситне закушування. До того ж вони містять велику кількість поживних речовин, як от калій, фосфор, магній, марганець, вітамін К і селен.

У щоденному вживанні горіхів кеш'ю є як переваги, так і серйозні недоліки. Насамперед, як і з будь-яким іншим продуктом, важливо дотримуватися правильної кількості.

Цікавий факт: кеш'ю насправді зовсім не горіх. Горіхами називаються сухі плоди, які мають тверду шкаралупу та містять насіння. А ось кеш'ю насправді є насінням "кістянки". Це фрукт, що має м'ясистий зовнішній шар та тверду оболонку, яка захищає насіння.

Насіння росте всередині "яблука кеш'ю", і щоб з'їсти, їх потрібно спочатку вийняти звідти. Ця робота надзвичайно небезпечна, адже кеш'ю захищає оболонка, яка містить токсичну олію. Це та сама речовина, яку також можна знайти в отруйному плющі, сумасі, дубі тощо. Вона викликає сильне подразнення шкіри. Ось чому кеш'ю в шкаралупі неможливо побачити.

Спочатку яблуко нагрівають, потім видаляють шкаралупу, кеш'ю витягують, пакують і продають в магазинах.

Кеш'ю: користь для здоров'я

Ось такий вигляд має яблуко кеш'ю / Фото: Unsplash

Кеш'ю називають третім за популярністю в США деревним горіхом. Вчені стверджують, що в ньому міститься надто велика кількість насичених жирів, через що вони теоретично не могли б увійти до збалансованої дієти. Однак, опубліковані в Американському журналі харчування дослідження показують, що це далеко не так.

За результатами дослідження стало зрозуміло, що перекушування горіхами кеш'ю замість картопляних чипсів допомагає знизити рівень "поганого" холестерину на 5%. Тому насправді, щоденне споживання кеш'ю може бути корисним. Отже, коли вам захочеться перекусити чимось хрустким, обирайте саме цей продукт. Згідно з дослідженням 2017 року в American Journal of Clinical Nutrition, в кеш'ю міститься стеаринова кислота. Це жирна кислота, яка не збільшує рівень холестерину. Хоча ці горіхи технічно можуть містити більший рівень жиру у порівнянні з іншими, завдяки стеариновій кислоті вони не шкодять здоров'ю.

Кеш'ю містить велику кількість поживних речовин, зокрема магній, який може допомогти знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Вона виникає, коли приплив крові до серця надто низький. Також магній потрібен для регулювання роботи серця, через його дефіцит може пришвидшитися серцебиття. А ще він запобігає геморагічним інсультам. Зокрема, одне з досліджень, що було опубліковане в Американському коледжі кардіології і проводилося протягом 32 років, показало, що ті люди, які з'їдали 28 г горіхів 5 чи більше днів на тиждень, знизили ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 14%, а серцево-судинних захворювань на 20%.

Важливою частиною будь-якої дієти є білок, який тіло використовує для створення і підтримання м'язів, тканин, волосся, ферментів, крові, антитіл тощо. В Harvard Health Publishing вказують, що рекомендована норма білка становить близько 0,36 г на 450 г ваги. Звичайно тут все залежить від фізичної активності та інших факторів. Вживання кеш'ю — це чудовий спосіб отримати частину цього білка. Адже в одній порції ви отримуєте 5,16 г білка. А це чудова новина для вегетаріанців та веганів, які не споживають м'ясні продукти.

Кеш'ю допоможуть контролювати апетит, тому що насичені білком, клітковиною та корисними жирами. Таке закушування є достатньо ситним, а тому ви зможете з легкістю перейти від сніданку до обіду і від обіду до вечері. А ще вони допоможуть зберегти рівень енергії. Тому їх рекомендують вживати перед тренуванням, щоб зберегти свою витривалість. Це все тому, що кеш'ю містять білок і здоровий жир, що надають тілу енергію.

Ці горіхи не тільки допомагають відчувати ситість протягом дня, але й значно покращують травлення. Все це завдяки клітковині, яка в них міститься. Їжте їх, щоб боротися з закрепами, забезпечити правильний рух травного тракту. В журналі Nutrients було опубліковане дослідження, яке показало, що кеш'ю допомагають підтримувати здоров'я кишківника, збільшуючи кількість корисних бактерій.

Додатково у кеш'ю міститься багато поліфенолів і каротиноїдів, які вважаються потужними антиоксидантами. Ці сполуки здатні зменшувати запалення в мозку, а поліфеноли ще й знижують ймовірність розвитку деменції і загалом покращують когнітивні здібності. Вони покращують пам'ять та здатність до навчання, а ще поліпшують настрій та психічне здоров'я, адже містять вітамін В6 і триптофан, які використовуються мозком для утворення нейромедіатора серотоніну.

В чому шкода кеш'ю і кому його не можна вживати

Насамперед, слід зазначити, що кеш'ю — це досить калорійний продукт. В одній порції міститься аж 157 калорій. А тому ці горіхи не варто вживати тим, хто перебуває на дієті чи намагається скинути зайву вагу.

Хоча горіхи кеш'ю дуже корисні, але вони не допомагають знизити чи підтримувати рівень цукру в крові. На це вказали результати дослідження 2021 року. Тому вони не можуть допомогти контролювати діабет 2 типу.

Якщо ви намагаєтесь додати кеш'ю до збалансованої дієти, обирайте несолоні чи ті, що мають низький вміст натрію. На 100 г солоних горіхів припадає приблизно 300 мг натрію. А це еквівалент 15% від рекомендованої щоденної дози.

Що ж до того, скільки штук кеш'ю можна з'їдати на день, то лікарі сходяться на думці, що одна порція повинна становити не більше 18 горіхів.

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