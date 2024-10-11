Що відбуватиметься з вашим тілом, якщо ви регулярно будете спати до 6 годин на добу

Сучасні рекомендації Національного фонду сну рекомендують дорослим спати від семи до дев’яти годин на ніч. Однак, більшість відпочивають значно менше. Що буде, якщо регулярно спати по 6 і менше годин.

В чому проблема

Якщо ви постійно спите менше шести годин, велика ймовірність того, що ви ризикуєте мати проблеми зі здоров’ям.

Погіршення настрою

Софі Босток, дослідниця сну та поведінкова психологиня, каже, що поганий сон і психічне здоров’я нерозривно пов’язані. У тих, хто погано спить, вдвічі більше шансів розвинути тривожність і депресію, ніж у тих, хто відпочиває достатньо часу.

Імпульсивність і емоційність

Наш мозок еволюціонував, щоб сприймати втрату сну як попереджувальний знак, каже Босток. Нашим предкам швидше не давали спати хижаки, а не прокручування телефонів, тому ми реагуємо на короткий сон, переходячи у стан підвищеної готовності. Таким чином, ми стаємо більш чутливими до потенційних ворогів.

Проблеми з концентрацією

За словами Босток, без достатньої кількості сну в довгостроковій перспективі нам важко зосередитися, вчитися та запам’ятовувати, співпереживати та приймати логічні та розумні рішення.

Регулярний сон менше шести годин і захворювання

Що буде, якщо спати менше шести годин на добу регулярно / Фото: Фото з відкритих джерел

Безсоння пов’язане з різними захворюваннями: від ожиріння до діабету 2 типу і навіть хвороби Альцгеймера. Про основні причини можна прочитати в журналі Experimental Psychology за травень 2019 року.

Згідно з дослідженням, люди, які сплять менше семи годин на добу, мають значно підвищений рівень молекул, званих мікроРНК, які пригнічують вміст білка в клітинах і які раніше пов’язували із запаленням і поганим станом кровоносних судин.

Ожиріння

Відповідно до аналізу 36 досліджень, які обговорюються в журналі Obesity, відсутність достатньої кількості сну підвищує ймовірність набору ваги. Різноманітні дослідження показали, що поганий сон порушує вироблення гормонів греліну та лептину, які контролюють голод. Таким чином, люди, які страждають безсонням, жадають жирної, крохмалистої та солодкої їжі, потенційно з’їдаючи сотні додаткових калорій на день у вигляді рафінованих вуглеводів.

Цукровий діабет 2 типу

Відповідно до звіту в журналі Diabetes Care, люди з хронічною нестачею сну значно ризикують захворіти на діабет 2 типу. Пацієнти, які страждали від поганого сну (визначається як менше п'яти годин на добу) протягом року або довше, мали втричі більший ризик, ніж ті, хто спав шість годин або більше. Як і у випадку з ожирінням (також пов’язаним з діабетом 2 типу), вважається, що основною причиною є порушення нормальної гормональної регуляції організму, але в цьому випадку воно є результатом недостатнього сну.

Погіршення імунітету

Загальновідомо, що сон необхідний для здорової імунної системи, частини нашої структури, яка бореться з антигенами або чужорідними загарбниками, а також з "Т-клітинами": білими кров’яними клітинами, які знищують клітини, що несуть вірус. Одне з досліджень показало, що суб’єкти, які спали менше семи годин на добу, мали втричі більше шансів підхопити застуду, ніж ті, хто спав цілих вісім або більше.

Альцгеймер

Багато сучасних досліджень показують, що безсоння підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Доповідь Гарвардської медичної школи виявила, що у людей із порушеннями сну ймовірність розвитку когнітивних розладів майже в 1,7 рази вища, ніж у людей без них.

Захворювання нирок

Дослідники з Університету Теннессі відзначили, що хронічне безсоння пов’язане з 1,5-кратним підвищенням ризику ниркової недостатності та навіть різкішим збільшенням ризику ниркової недостатності: у 2,4 рази.

Проблеми з серцем

2019 року провідний американський університет опублікував вичерпну доповідь, яка пов’язує безсоння з високим рівнем холестерину та артеріальним тиском. Люди, які не висипаються, також мають підвищений рівень гормонів стресу та речовин, які вказують на запалення, ключову причину серцево-судинних захворювань.

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