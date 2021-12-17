Що відбувається з вашим організмом коли ви приймаєте магній

Оскільки постійно дотримуватись ідеально збалансованої дієти складно, люди (особливо з віком) нерідко приймають певні добавки, щоб забезпечити себе поживними речовинами.
І хоча добавки допоможуть виправити деякі проблеми, пов’язані з дефіцитом поживних речовин, вони також можуть призвести до деяких проблем.
Магній — це життєво важливий мінерал і макроелемент. Він бере участь у понад 600 функціях на клітинному рівні. Але приймати добавки магнію про всяк випадок не варто.
Тож, дізнайтеся більше про деякі побічні ефекти, викликані добавками магнію.
Добавки можуть викликати нудоту, спазми в животі та діарею
Як електроліт, магній взаємодіє з рівнем натрію в організмі, що може підвищити моторику шлунка аж до діареї.
Але якщо ви боретеся із запорами, магній покращить регулярність дефекації. Цитрат магнію (препарат у формі солі з лимонною кислотою у співвідношенні 1:1) дозволяє розслабити м’язи кишечника.
Магній покращує якість сну
Сезонна нудьга та зниженням кров’яного тиску, поганий сон – стани, що піддаються врегулюванню. Магній активує парасимпатичні гормони і нейромедіатори, які допомагають мозку перейти в стан розслаблення і краще підготуватися до відпочинку.
А нестача магнію майже завжди призводить до безсоння.
Неконтрольований прийм добавок магнію чи його надлишок можуть спричинити низку побічних ефектів
Знижений кров’яний тиск, блювота, затримка сечі, депресія та м’язова слабкість - такі побічні ефекти називають лікарі, але додають, що є наслідком неконтрольованого прийому препаратів чи порушенням функції нирок.
Магній допомогає підтримувати артеріальний тиск в нормі
Це мінерал, який відіграє важливу роль у підтримці належного кров’яного тиску та зміцненні наших кісток. Одні з найбагатших джерел харчового магнію - це темна листова зелень, лосось, горіхи та насіння.
Препарати магнію несумісні з деякими ліками
Якщо ви приймаєте лікуєтеся, особливо антибіотиками, медики закликають бути обережними із додатковим магнієм, оскільки він може впливати на дію інших препаратів. Важливо проконсультуватися із сімейним лікарем.
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