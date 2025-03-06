Що відбувається з тілом після відмови від м'яса

Дієтологи радять поставитися до цього з усією серйозністю - перш ніж стати вегетаріанцем, веганом.

Відмова від м'яса в наш час в тренді, і багато хто приймає таке рішення необдумано, без підготовки і чіткого плану. У разі необдуманого підходу рішення стати вегетаріанцем може стати згубним для організму, і навпаки — за правильного підходу певні види вегетаріанства підходять практично всім дорослим людям.

Отже, що станеться з організмом, якщо ви відмовитеся від м'яса

Відмова від м’яса може змінити якість тіла та покращити фігуру

Відмова від м’яса не тільки допомагає розв’язати проблему найскладнішого — вісцерального жиру, але також успішно сприяє виведенню токсинів з організму.

Здоровий кишківник

Вегетаріанці порівняно з мясоїдами мають більш чистий травний тракт, показало дослідження. Дієта, заснована на рослинній їжі, сприяє зростанню здорових бактерій.

Зниження ризику діабету ругого типу

Згідно з даними досліджень, ризик діабету другого типу набагато вищий у м'ясоїдів порівняно з вегетаріанцями, що пов'язано з гормонами, вмістом заліза і нітратів у м'ясі.

Знижений рівень холестерину в крові

Їжа на основі м'яса дуже багата насиченими жирами, що підвищують рівень холестерину в крові. Він, зі свого боку, може призвести до серйозних захворювань, таких як ожиріння, інсульт, серцеві захворювання тощо.

Знижений ризик інфекцій

На думку експертів, відмова від невегетаріанської їжі може зменшити кількість інфекцій і запалень, що виникають в нашому організмі. Якщо тварину інфіковано, ця інфекція може передаватися людині безпосередньо після вживання в їжу її м'яса. Крім того, вегетаріанство позитивно впливає на загоєння ран.

Більше енергії

Коли люди припиняють їсти м'ясо, вони починають помічати меншу втому протягом дня. Дієта без м'яса допомагає позбавитися від зайвої ваги і токсинів, а також дає відчуття легкості й енергії.

Однак варто враховувати, що повна відмова від м'яса може призвести до дефіциту йоду, заліза, вітаміну D і B12, тому перш ніж ухвалити таке рішення, потрібно порадитися з лікарем або дієтологом.

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