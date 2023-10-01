Що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте гарбуз — дослідження

Побалуйте себе цим класичним осіннім продуктом. Дізнайтеся про переваги гарбуза.

Перш ніж ми поговоримо про переваги гарбуза, давайте розглянемо поширені способи вживання гарбуза. Але існує багато різновидів цього овоча, з яких найпоширенішим (і найпростішим) для вживання та приготування є цукровий гарбуз — маленький, округлий плод, який зустрічається найчастіше цієї пори року.

Харчова цінність готового гарбузового пюре (200 г)

Калорії: 83

Жири: 0,7 гр

Білок: 2,7 г

Вуглеводи: 19,8

Клітковина: 7

Цукор: 8

Харчова цінність сирого гарбуза (200 г)

Калорії: 126

Жири: 0 грам

Білок: 1 грам

Вуглеводи: 7,5 гр

Клітковина: 0,5 грама

Цукор: 3 грами

Харчовий склад гарбуза, включаючи високий рівень вітамінів, мінералів і антиоксидантів, робить цей овоч незамінним інгредієнтом осінніх рецептів. Читайте далі, щоб дізнатися про деякі неймовірні переваги вживання гарбуза.

Гарбуз - харчова цінність Фото: unsplash

Ви отримуєте цінну клітковину

"Гарбуз містить клітковину, і це чудовий спосіб задовольнити щоденну норму клітковини, яка становить близько 28 грамів при плані харчування з 2000 калорій", — каже американська дослідниця та дієтологиня Елізабет Уорд.

Через вміст клітковини додавання гарбуза до вашого раціону може покращити регулярність і здоров’я кишківника.

Клітковина також корисна для виведення холестерину з організму і для балансу цукру в крові та довшого збереження відчуття ситості.

Один із типів клітковини, що міститься в гарбузі, називається пребіотичною клітковиною, яка допомагає живити корисні бактерії у вашому кишечнику, що підтримують оптимальне травлення та його роботу.

Відповідно до звіту, опублікованого в Current Developments in Nutrition, поряд із здоров’ям кишківника пребіотичні волокна (як ті, що містяться в гарбузі) також можуть сприяти засвоєнню кальцію, зниженню ризику алергії та покращенню імунітету.

Гарбуз - харчова цінність Фото: unsplash

Покращує стан шкіри

Гарбуз містить трійку вітамінів, які підтримують шкіру — вітамін А, вітамін С і вітамін Е. В одній чашці пюре з гарбуза ви отримаєте приблизно 10 мікрограмів вітаміну С (добова норма становить від 75 до 90 мікрограмів), приблизно 1900 мікрограмів вітаміну А (ДВ становить 700-900 мікрограмів) і 2,5 мікрограма вітамін Е (ДВ становить 15 мкг).

Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін А і допомагає захистити клітини шкіри від пошкодження шкідливими УФ-променями, вітамін С необхідний для виробництва колагену та зволоження, а вітамін Е є потужним антиоксидантом, який допомагає захистити від пошкодження вільними радикалами.

Допомагає здоров’ю очей

Гарбуз сповнений корисних вітамінів, мінералів і потужних антиоксидантів. Наприклад, гарбуз містить специфічний антиоксидант під назвою бета-каротин, який є сполукою, що надає продукту насиченого оранжевого кольору, а також забезпечує користь для здоров’я ваших очей.

Бета-каротин — це потужний рослинний пігмент, який в організмі перетворюється на вітамін А, а вітамін А відіграє вирішальну роль у підтримці здоров’я очей.

Бета-каротин — не єдиний антиоксидант, який міститься в гарбузі і корисний для очей. Гарбуз також є одним із найкращих джерел лютеїну та зеаксантину, двох сполук, пов’язаних зі зниженням ризику вікової дегенерації жовтої плями та катаракти.

Гарбуз - харчова цінність Фото: unsplash

Зміцнює імунітет

Завдяки високому вмісту в гарбузі вітамінів А і С гарбуз також є овочем, відомим тим, що допомагає зміцнити вашу імунну систему. Гарбуз має високий вміст антиоксидантів і вітамінів А і С, які по-різному допомагають зміцнити нашу імунну систему. Це ще одна причина додати його до раціону у холодну пору року.

У звіті за 2022 рік, опублікованому в Applied Food Research, у якому розглядалися можливі функціональні харчові продукти, ефективні для зміцнення імунітету під час COVID-19, йдеться про те, що через вітаміни, мінерали та сполуки, які містяться в гарбузі, його слід додавати до щоденного раціону для підвищення імунітету.

Гарбуз забезпечує калієм

Тепер ми знаємо, що ми можемо отримати вітаміни A, C та E, а також потужні антиоксиданти та додаткову кількість клітковини, споживаючи гарбуз, але на додаток до всього цього ви також можете отримати велику дозу калію. В одній чашці гарбуза міститься приблизно 500 мікрограмів калію. Оскільки добова норма становить 4700 мікрограмів, це, звичайно, не покриє всього, але для початку підійде.

Калій необхідний організму для підтримки нормального артеріального тиску, серцебиття та роботи м’язів. Калій необхідний для здорового скорочення м’язів.

Дефіцит калію може призвести до утворення каменів у нирках і обміну кісткової тканини (або руйнування кісткової тканини).

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Користь для серця

Коли ви подивитеся на поєднання вітамінів і антиоксидантів, які містяться в гарбузі, ви побачите, що ці властивості поєднуються в ідеальну суміш для здоров’я серця. Калій, вітамін С, клітковина та високий вміст антиоксидантів у гарбузі захищають його.

Калій необхідний для зниження та контролю рівня артеріального тиску, що безпосередньо впливає на здоров’я серця, оскільки занадто сильний тиск на артерії може перешкоджати кровотоку.

Харчові волокна мають вирішальне значення для зниження рівня холестерину та контролю ризику серцево-судинних захворювань. Тож допоможіть своєму серцю, додавши цієї осені більше гарбуза до свого раціону.

Насіння гарбуза також має поживну цінність

Гарбузове насіння дуже поживне. Воно містить рослинний білок, клітковину та здорові жири, а також є гарним джерелом цинку, який корисний для здоров’я шкіри та імунітету.

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