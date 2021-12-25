Що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте консервований тунець

Що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте консервований тунець

Чи це насправді здоровий продукт, як деякі стверджують? Ми звернулися до дослідження.

Консервований тунець стійкий до зберігання, недорогий і його вважають корисним інгредієнтом у багатьох стравах: від салатів до бутербродів.

Щодо харчових переваг, то консервований тунець їх має багато. Але занадто велика його кількість може призвести до отруєння ртуттю.

Ви збільшуєте споживання білка

Додавання білка до вашої дієти може бути надзвичайно цінним, оскільки це змусить вас довше відчувати ситість і, зрештою, споживати менше калорій. Одна банка тунця в олії містить 46,6 г білка. Враховуючи той факт, що ви повинні споживати 0,36 грама білка на 0,45 ваги тіла, це, безсумнівно, ефективний спосіб отримати свій протеїн.

Підтримуєте здоров’я мозку та очей

Завдяки жирним кислотам омега-3, які містяться в консервованому тунці, ви зміцните свій мозок і слизову очей. Відомо, що DHA, омега-3 жирна кислота, має властивості покращувати пам’ять. Крім того, вона також зменшує запалення та усуває симптоми сухості ока. Тож якщо ви шукали привід почати їсти консервований тунець, тепер у вас їх два.

Ризикуєте набрати вагу

Незважаючи на те, що консервований тунець в олії, має деякі переваги, наприклад, більше білка і смаку, тунець в олії має більше калорій, жиру і може призвести до збільшення ваги.

Подивимося на цифри: тунець в олії містить 56 калорій на 30 г і 2 г жиру, тоді як тунець у воді містить менше половини калорій та жиру. Тож, якщо не хочете погладшати, обирайте консервований тунець у воді.

Тунець спричиняє здуття

Одним з інгредієнтів, що містяться в усіх консервах з тунцем, є натрій, що у великій кількості може призвести до здуття живота. Банка тунця — незалежно від того, в олії чи у воді — містить у середньому приблизно чверть вашої щоденної норми солі. Незважаючи на те, що натрій необхідний для регуляції рідини в організмі, надмірне споживання може призвести до здуття живота. Тому важливо пам’ятати про кількість консервованого тунця, яке ви їсте щодня, щоб залишатися в межах норми солі.

Ви можете отримати отруєння ртуттю, якщо з'їсте занадто багато

Консервований тунець містить значно менше ртуті, ніж свіжий, а це означає, що ви можете їсти його частіше. У банці з тунцем з написом «легкий», міститься менше ртуті, ніж у тунці білого кольору. Легкий тунець можна споживати раз на тиждень без проблем.