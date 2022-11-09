Можливо, журавлина не є вашою улюбленою ягодою, але існує вагома причина часто додавати цю терпку ягідку до свого раціону.

Журавлина багата цінними поживними речовинами, такими як антиоксиданти, вітамін С і клітковина, які мають багато позитивних переваг для здоров’я. Коли ви їсте журавлину, ви отримуєте потужні рослинні сполуки, які, здається, мають позитивний вплив на організм, зокрема зменшують ризик певних захворювань.

Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, що відбувається з вашим організмом, коли ви їсте журавлину.

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Користь журавлини для здоров’я

Найцінніші поживні речовини, що містяться в журавлині, - це антиоксиданти та рослинні сполуки, багато з яких зосереджені в шкірці ягідки. Це означає, що журавлина має найбільший вплив на ваше здоров’я, якщо її з’їсти цілою, ніж якщо її переробити на сік.

Однак, якщо вживаєте ягоду без шкірки, втрачаєте цінну клітковину.

Коли ви їсте журавлину, антиоксиданти, які вона містить, забезпечують ряд переваг. Як і всі антиоксиданти, ці сполуки стабілізують шкідливі вільні радикали в організмі, не даючи їм завдати шкоди.

Також важається, що проантоціанідини журавлини А-типу запобігають інфекціям сечовивідних шляхів, однією з найпоширеніших бактеріальних інфекцій у жінок.

Журавлина є одним із найбагатших джерел цієї сполуки і, ймовірно, є причиною того, що журавлинний сік і добавки використовуються як засіб для запобігання та лікування ІСШ. Вважається, що ця сама сполука також допомагає знизити ризик прикріплення бактерій H. pylori до слизової оболонки шлунка, що, у свою чергу, може знизити ризик раку шлунка.

Задокументовано, що ці проантоціанідини та інші антиоксиданти також приносять користь здоров’ю серця. В одному дослідженні було виявлено, що екстракт журавлини покращує профілі холестерину в крові у людей з діабетом 2 типу, тоді як інше дослідження спостерігало покращення показників здоров’я серця у тих, хто щодня вживав низькокалорійний журавлинний сік.

Фото: pixabay.com

Як вживати журавлину

Журавлина сама по собі може бути дійсно терпкою, тож її важче їсти, але її можна по-різному готувати.

У соках, смузі, соусах до м'яса та овочів зберігається багато поживних речовин, які містяться в журавлині. Однак обмежте кількість доданого цукру, який ви споживаєте з журавлиною, оскільки цей інгредієнт може викликати проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що важливо ретельно обирати фреші. Також обмежуйте вживання пакетованих варіантів, які містять велику порцію додаткового цукру. Пийте концентровані соки, розводячи водою у співвідношенні 1:1.

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