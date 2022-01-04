Що відбувається з вашим організмом, якщо ви регулярно додаєте куркуму у страви

Що відбувається з вашим організмом, якщо ви регулярно додаєте куркуму у страви

Коли ви дізнаєтеся про користь куркуми, жовтий стане вашим новим улюбленим кольором.

Археологи, що працюють в Індії, знайшли залишки куркуми в глиняних горщиках, датованих 2500 роком до нашої ери. Протягом усієї історії людства золотий жовто-помаранчевий корінь, член сімейства імбиру, цінувався за його нібито цілющі властивості та використання в релігійних церемоніях.

Сучасна медицина звернула увагу на цю спецію лише 25 років тому. За цей час понад три тисячі наукових праць досліджували потенційні лікувальні переваги куркуми.

Ми переглянули кілька останніх досліджень, щоб дізнатися, що говорить наука про куркуму.

А дослідники вважають, що саме протизапальні та антиоксидантні властивості куркуми роблять спецію цілющою. Зрештою, запалення та окислювальний стрес причетні до багатьох хронічних захворювань.

Дізнайтеся, як куркума може вплинути на ваш організм.

Одне застереження: перш ніж приймати добавки з куркуми, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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Куркума полегшує біль при артриті

Остеоартроз колінного суглоба є одним з найбільш хворобливих і поширених вікових захворювань. Типовою терапією артриту є нестероїдні протизапальні препарати.

У невеликому дослідженні в журналі Trials вчені призначили 139 пацієнтам з остеоартрозом колінного суглоба 500 міліграмів куркуміну (протизапальний інгредієнт куркуми) тричі на день, або 50-міліграмову таблетку диклофенаку двічі на день протягом 28 днів. На 14 і 28 дні пацієнти, які отримували куркуму, повідомили про 50% покращення, подібне полегшення болю, що відзначали люди, які приймали ліки за рецептом. Дивно, але дослідники також помітили, що ті, хто вживав куркумін, втратили в середньому 2% ваги тіла за чотири тижні.

Куркума допомагає втратити зайву вагу

Ряд досліджень на тваринах припускають, що куркумін може допомогти в схудненні і зменшенні відсотку жирової маси.

Експеримент 2015 року серед людей із зайвою вагою, які мали проблеми зі схудненням на 30-денній дієті та програмі зміни способу життя, показало, що вживання 800 міліграмів куркуміну протягом 30 днів призвело до значного зменшення ваги, жиру, а також окружності стегон і талії.

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Зменшує ризик розвитку діабету

Кілька досліджень показали, що куркума може бути ефективною для запобігання переддіабету та діабету 2 типу, включаючи дослідження 2009 року, проведене Програмою вивчення діабету та метаболічних захворювань в Університеті Оберна.

У роботі порівнювали куркумін, біологічно активну сполуку в куркумі, із звичайними засобами від діабету, і виявили, що протизапальна спеція є навіть більш потужною, ніж ліки, що відпускаються за рецептом, щодо зниження рівня глюкози в крові.

Інше дослідження, опубліковане в 2012 році в Diabetes Care, перевірило прийом добавок куркуміну в групі з 240 людей з преддіабетом. Суб'єкти були випадковим чином розподілені, щоб приймати або капсули куркуміну, або капсули плацебо протягом дев'яти місяців. Після періоду тестування більше ніж у 16% людей у ​​групі плацебо розвинувся діабет 2 типу, порівняно з жодним у групі, яка отримувала куркумін. Дослідники кажуть, що дослідження показало, що куркумін покращує функцію β-клітин, що виробляють інсулін, у підшлунковій залозі. Цукровий діабет є результатом втрати або дисфункції цих важливих клітин.

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Захищає мозок

Дослідження показали, що куркумін може блокувати певні запальні подразники та пригнічувати запалення, яке було пов’язано з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та розсіяний склероз.

Дослідження в Advances in Nutrition у 2018 році прийшло до висновку, що «доповнення дієти куркуміном, протизапальною поліфенольною сполукою з куркуми спецій каррі, є потенційним підходом для запобігання прискореного зниження когнітивних функцій шляхом протидії хронічним запальним процесам».

Інші дослідження показують, що куркумін може захищати мозок від токсинів, зокрема алюмінію. Відомо, що алюміній погіршує пам’ять і просторове сприйняття, і цей метал може потрапляти в організм людини через шлунково-кишковий тракт і легені через посуд, косметику та фармацевтичні продукти.

У дослідженні на тваринах, опублікованому в січні 2021 року в Biomed Research International, дослідники вводили хлорид алюмінію мишам, яким давали перорально дози екстракту куркуми та ефірної олії екстракту куркуми. У дослідженні, частина якого провела мишей через складний лабіринт, куркума, здавалося, значно змінила когнітивні симптоми токсичного алюмінію. Більше того, куркума, яку годували мишам, захищала клітини мозку в гіпокампі від пошкоджень.

Куркумін може викликати діарею

Хоча більшість досліджень показують, що куркума добре переноситься, деякі люди відчувають печію та ГЕРХ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба), розлад шлунка та діарею. Інші потенційні побічні ефекти включають низький рівень цукру в крові, зниження згортання крові, дефіцит заліза та негативну взаємодію з рецептурними препаратами.

Куркумін погано засвоюється, швидко метаболізується та швидко виводиться. Але інша спеція, яку ви можете додати до страви, може зняти цю проблему. Йдеться про чорний перець. Огляд досліджень в журналі Foods показав, що поєднання піперину, ключового активного інгредієнта чорного перцю, з куркуміном збільшує біодоступність на 2000%.