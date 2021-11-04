Що відбувається з вашим тілом, коли ви займаєтеся сексом

Що відбувається з вашим тілом, коли ви займаєтеся сексом

Здорове сексуальне життя не лише приносить задоволення, але й має фізичні та психічні переваги.

Дослідження виявили декілька змін у вашому організмі під час сексу.

Секс покращує роботу серця

Секс, як і будь-яка інша фізична активність, стимулює роботу серця. Дослідження, опубліковане в American Journal of Cardiology в січні 2015 року, показало, що чоловіки, які займалися сексом понад два рази на тиждень, знижували ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто займався сексом лише раз на місяць або рідше.

У разі з жінками дослідження, опубліковане в Journal of Health and Social Behavior, показало, що сексуально активні жінки мають менший ризик проблем із серцем у майбутньому. Але, на відміну від багатьох попередніх досліджень, у цьому науковці виявили підвищений ризик серцевих подій у літніх чоловіків із високим рівнем сексуальної активності.

Річ у тому, що, за словами дослідників з Гарвардської медичної школи, секс рідко підвищує частоту серцевих скорочень у чоловіків вище 130 ударів на хвилину, «що дорівнює грі в пінг-понг чи танцювальному сету».

Шкіра починає сяяти

Це «ранкове світіння» не лише у вашій голові. Дерматологи виявили, що секс може допомогти зробити шкіру здоровішою. Мелісса Піліанг, докторка медицини, дерматологиня клініки Клівленда, пояснила це так: "Як і інші види фізичних вправ, секс викликає посилений приплив крові і поліпшує її живлення".

Ба більше, секс знижує гормон стресу кортизолу, який може покращити вироблення колагену. Цей білок сприяє підвищенню еластичності шкіри і допомагає людині зберігати молодість.

Також читайте 9 популярних косметичних продуктів, які можуть нашкодити вам

Ви почнете краще спати

Дослідники з Австралії виявили, що сон понад 60% чоловіків і жінок покращився після оргазму зі своїм партнером. А огляд досліджень Університету Оттави 2016 року показав, що секс перед сном може зменшити стрес і допомогти жінкам, які страждають безсонням.

Як пояснив доктор медичних наук, невролог і фахівець зі сну Амер Хан, секс може призвести до виділення низки хімічних речовин, які допомагають заснути.

«Гормони, такі як дофамін, пролактин і прогестерон, впливають на розум з відчуттям полегшення, розслаблення та сонливості після акту задовільного сексу», – сказав Кан.

Pexels

Рівень стресу різко знижується

Встановлено, що здорове статеве життя значно знижує рівень стресу людини та покращує її настрій. Дослідження 2019 року, опубліковане в Psychosomatic Medicine, показало, що близкість допомагає прискорити одужання від стресу як у чоловіків, так і у жінок.

Це пов’язано з вивільненням таких гормонів, як окситоцин та ендорфіни.

Ба більше, дослідження, опубліковане в журналі Biological Psychology, показало, що сексуальна активність пригнічує підвищення артеріального тиску під час стресу, особливо у тих партнерів, які практикують вагінальний чи анальний секс, на відміну від орального або мастурбації.

Імунна система зміцнюється

Дослідження, опубліковане в Psychological Reports, показало, що регулярний секс - один-два рази на тиждень - збільшує вироблення імуноглобіну, який відповідає за рівень лейкоцитів і допомагає імунній системі.

Дослідники виявили, що вам навіть не потрібен партнер для оргазму, щоб забезпечити помірне підвищення вашої імунної системи.

Ще один медичний експеримент довів: після оргазму у чоловіків спостерігається збільшення лейкоцитів.

Больові відчуття зменшуються

«Оргазм може блокувати біль», — сказав Баррі Р. Комісарук, доктор філософії, видатний професор послуг з Університету Рутгерса. Він пояснив, що секс вивільняє ендорфіни, які допомагають підвищити толерантність до болю.

«Ми виявили, вагінальна стимуляція може блокувати хронічні болі в спині та ногах, і багато жінок сказали нам, що самостимуляція статевих органів може зменшити менструальні спазми, біль при артриті, а в деяких випадках навіть головний біль», — сказав Баррі Р. Комісарук.

Інтим може допомогти вам почуватись краще. Природні знеболювальні засоби організму, які називаються ендорфінами, вивільняються під час дотику та сексу. А близькість, яку ви відчуваєте під час заняття любов’ю, може допомогти вам почуватися сильнішими та краще впоратися з ними. ваш хронічний біль.

Credits

Ризик раку передміхурової залози знижується

Встановлено, що регулярне статеве життя допомагає знизити ризик раку простати у чоловіків. Спираючись на подальше дослідження фахівців охорони здоров’я, яке відстежило поведінку та здоров’я понад 29 тис. чоловіків у сфері охорони здоров’я, звіт 2016 року в журналі European Urology виявив переконливу кореляцію між частою еякуляцією та меншим ризиком раку передміхурової залози. Згідно з результатами дослідження, у чоловіків, які еякулювали більше 21 разу на місяць, ймовірність розвитку раку передміхурової залози була приблизно на 20% менше, ніж у тих, хто еякулював лише чотири-сім разів за той же період.

Еякуляція та безпечна сексуальна активність у дорослому віці можуть бути корисною стратегією для зниження ризику раку передміхурової залози.

Це сталося після дослідження 2 300 чоловіків, проведеного австралійськими дослідниками в 2003 році, яке виявило, що у тих, хто еякулював п’ять-сім разів на тиждень, на 36% знижувався ризик захворіти на рак передміхурової залози, ніж у тих, хто еякулював менше двох разів на тиждень.

У статті використані такі матеріали:

Читайте також: Дієтологи назвали найгірші звички на сніданок для вашого імунітету

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання