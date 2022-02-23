Що взяти в аптечку на випадок надзвичайного стану та як надати першу медичну допомогу

Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій.
У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності, пише Міністерство охорони здоров’я України та рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.
Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти.
Публікуємо рекомендований вміст аптечки для чотирьох осіб та деякі особливості її застосування.
Перша медична допомога — це найпростіше, що роблять безпосередньо під час травмування та терміново після травми.
Оптимальний період надання першої медичної допомоги — 30 хв. після травми.
Діяти потрібно якомога швидше. Але пам'ятайте, допомога неспеціаліста до прибуття медичного працівника, не може замінювати собою допомогу з боку медичного персоналу.
Ця допомога обмежується тимчасовою зупинкою кровотечі, перев’язкою рани або опіку, іммобілізацією перелому нерухомою пов’язкою, заходами з оживлення, перенесенням та перевезенням потерпілого.
Вирішувати питання про доцільність або марність дій з надання допомоги надалі має право лише медичний працівник.
Послідовність дій під час надання домедичної допомоги
- Усуньте дію на організм потерпілого небезпечних і шкідливих чинників (струм, одяг, що горить тощо).
- Оцініть стан потерпілого.
- Визначте характер травми, яка створює найбільшу небезпеку життю потерпілого, і діяти задля його порятунку.
- Виконайте необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинка кровотечі; іммобілізування місця перелому, накладання пов’язки тощо).
- Підтримувайте основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу.
- Викличте швидку медичну допомогу чи лікаря або транспортуйте потерпілого до найближчого лікарняного закладу.
Перевозити потерпілого можна лише, якщо його дихання та пульс стабілізувалися. У разі, коли стан людини не дає змоги його транспортувати, необхідно підтримувати його основні життєві функції до прибуття медичного працівника.