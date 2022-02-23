Що взяти в аптечку на випадок надзвичайного стану та як надати першу медичну допомогу

Що взяти в аптечку на випадок надзвичайного стану та як надати першу медичну допомогу

Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій.

У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності, пише Міністерство охорони здоров’я України та рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти.

Публікуємо рекомендований вміст аптечки для чотирьох осіб та деякі особливості її застосування.

Перша медична допомога — це найпростіше, що роблять безпосередньо під час травмування та терміново після травми.

Оптимальний період надання першої медичної допомоги — 30 хв. після травми.

Діяти потрібно якомога швидше. Але пам'ятайте, допомога неспеціаліста до прибуття медичного працівника, не може замінювати собою допомогу з боку медичного персоналу.

Ця допомога обмежується тимчасовою зупинкою кровотечі, перев’язкою рани або опіку, іммобілізацією перелому нерухомою пов’язкою, заходами з оживлення, перенесенням та перевезенням потерпілого.

Вирішувати питання про доцільність або марність дій з надання допомоги надалі має право лише медичний працівник.

Послідовність дій під час надання домедичної допомоги

Усуньте дію на організм потерпілого небезпечних і шкідливих чинників (струм, одяг, що горить тощо). Оцініть стан потерпілого. Визначте характер травми, яка створює найбільшу небезпеку життю потерпілого, і діяти задля його порятунку. Виконайте необхідні заходи для порятунку потерпілого в порядку терміновості (відновлення прохідності дихальних шляхів, штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинка кровотечі; іммобілізування місця перелому, накладання пов’язки тощо). Підтримувайте основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу. Викличте швидку медичну допомогу чи лікаря або транспортуйте потерпілого до найближчого лікарняного закладу.

Перевозити потерпілого можна лише, якщо його дихання та пульс стабілізувалися. У разі, коли стан людини не дає змоги його транспортувати, необхідно підтримувати його основні життєві функції до прибуття медичного працівника.