Що їдять військові світу: експертка дослідила меню армійської кухні різних країн (фото)

Чим годують військових різних країн? Розглянемо фото.

"Поки консультувала декілька волонтерських кухонь з приводу того як зробити збалансованим харчування воєнних з лімітованим доступом до дуже простих продуктів, вивчала воєнні кухні", – пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Тож експертка вирішила поділитися меню військових різних країн.

Навряд чи ви розглядали як виглядає їжа у арміях світу.

Україна

Два види паштету, овочеве рагу та каша із м'ясом, крекери, чай

Фото Анастасія Голобородько.

США

Омлет, вівсянка, печиво, какао чи кава та горішки

Канада

Рагу, печиво із мармеладом, сік, кава

Німеччина

Два види паштету, рис із м'ясом та овочами, ковбаски з капустою та гірчицею, зерновий батончик, крекери та печиво, шоколад, напої

Британія

Паста, бобові, арахіс, рисовий суп, зернові батончики, напої

Хорватія

Два види паштету, мед, риба, м'ясне рагу, бульйон, печиво, шоколад, цукати

Франція

Боби, м'ясне рагу, печиво, солодощі, мюслі, напої

Італія

Томатний суп, м'ясо, тортелліні, крекери, фрукти, напої

Литва

Бульйон, м'ясо з овочами, печиво, шоколад, цукати

Польща

М'ясо з овочами, мед, сухофрукти, печиво, згущене молоко

В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.