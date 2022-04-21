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Що їдять військові світу: експертка дослідила меню армійської кухні різних країн (фото)

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Що їдять військові світу: експертка дослідила меню армійської кухні різних країн (фото)

Фото Анастасія Голобородько.

Чим годують військових різних країн? Розглянемо фото.

"Поки консультувала декілька волонтерських кухонь з приводу того як зробити збалансованим харчування воєнних з лімітованим доступом до дуже простих продуктів, вивчала воєнні кухні", – пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Тож експертка вирішила поділитися меню військових різних країн.

Навряд чи ви розглядали як виглядає їжа у арміях світу. 

Україна

Два види паштету, овочеве рагу та каша із м'ясом, крекери, чай

Фото Анастасія Голобородько. / ©
Фото Анастасія Голобородько.

США

Омлет, вівсянка, печиво, какао чи кава та горішки

©

Канада

Рагу, печиво із мармеладом, сік, кава

©

Німеччина

Два види паштету, рис із м'ясом та овочами, ковбаски з капустою та гірчицею, зерновий батончик, крекери та печиво, шоколад, напої

©

Британія 

Паста, бобові, арахіс, рисовий суп, зернові батончики, напої

©

Хорватія

Два види паштету, мед, риба, м'ясне рагу, бульйон, печиво, шоколад, цукати

©

Франція

Боби, м'ясне рагу, печиво, солодощі, мюслі, напої

©

Італія

Томатний суп, м'ясо, тортелліні, крекери, фрукти, напої

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Литва

Бульйон, м'ясо з овочами, печиво, шоколад, цукати

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Польща

М'ясо з овочами, мед, сухофрукти, печиво, згущене молоко

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В Україні навіть під час дії воєнного стану продовжують надавати всю необхідну допомогу людям з ВІЛ-інфекцією. Якщо ви її потребуєте, варто звернутися за цим посиланням. Для тих громадян України, які виїхали за кордон, також доступна допомога. Її можна знайти тут.

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