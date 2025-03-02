Що їсти, коли болять суглоби: додайте це до свого раціону

Щоб підтримувати здоров'я суглобів, дуже важливим є баланс білків, жирів, вуглеводів, мінералів і вітамінів у нашому раціоні.

Останнім часом люди споживають різноманітні добавки для суглобів. Хоча насправді більшість з них не мають доказової ефективності. Натомість харчування – один із суттєвих і доведених факторів впливу на суглоби.

Що потрібно включити до раціону

Продукти, багаті сіркою та селеном

Сірка відіграє важливу роль у синтезі хрящової тканини. Достатня кількість міститься в продуктах, де є білок - всі види м'яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти.

Селен - сприяє вбудовуванню сірки у структуру хряща. Дуже важливий мікроелемент здоров'я суглобів. Він бере участь у процесах їх живлення та зволоження. Збагатити свій раціон селеном можна, використовуючи такі продукти, як бразильський горіх, риба (сардини, лосось, оселедець), часник, яйця, курка та індичка, печінка яловича, гриби, сир, крупи та бобові.

Продукти, багаті на вітамін С

Про користь вітаміну С знають усі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому має надходити з їжею. Якщо не отримувати його в достатній кількості, розвивається гіповітаміноз, а цього не слід допускати. Вітамін С потрібен для синтезу колагену, а це шкіра, кістки, суглоби, зв'язки, бере участь у процесі згортання крові, необхідний для підтримки еластичності та міцності судинної стінки та для імунного захисту.

Ківі, квашена капуста, ягоди, цитрусові, перець - основні та доступні джерела вітаміну С.

Вітамін D

Вершкове масло, печінка тріски, яєчні жовтки. У всіх цих продуктах міститься велика кількість вітаміну D.

Жирна риба та олія

Ці продукти – джерела поліненасичених жирних кислот омега-3. Як і колаген, вони підтримують еластичність тканин та хрящів. Крім того, беруть активну участь у засвоєнні інших нутрієнтів. Найбільше омега-3 міститься в оселедці, нерці, кеті, скумбрії, сардинах. Також багаті жирними кислотами лляна та оливкова олії. Морська капуста, бразильський горіх, коричневий рис.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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