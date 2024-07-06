Що їсти, щоб схуднути: шість продуктів чорного кольору, які допоможуть скинути вагу

Для ефективного схуднення безперечно важливим є правильне харчування. Дієтологиня Гаурі Ананд рекомендує включити у свій раціон продукти чорного кольору. П отужні компоненти, що містяться у продуктах чорного кольору допоможуть довше почуватися ситими, приборкати апетит і навіть прискорити метаболізм.

В чому користь продуктів чорного кольору

Чорна їжа може здатися дивною, але вона складається з інгредієнтів із потужною дією. За словами дієтологині: «Вони отримують свій насичений колір природним шляхом завдяки антоціанам, які є антиоксидантами, які борються з вільними радикалами та можуть допомогти у втраті ваги. Чорні продукти, такі як чорна квасоля, ожина та земляний чорний рис.. поживні і можуть допомогти вам схуднути».

Антиоксиданти, які містять продукти чорного кольору можуть допомогти регулювати рівень цукру в крові. А стабільний рівень цукру в крові зменшує тягу до їжі, що може допомогти уникнути переїдання. Крім того, багато чорних продуктів багаті клітковиною, як-от чорна квасоля та ожина. Відповідно до дослідження клітковина довше забезпечує відчуття ситості, допомагаючи не вживати нездорові закуски.

Шість чорних продуктів для схуднення, які допоможуть схуднути

Ось деякі з найкращих продуктів чорного кольору, які допоможуть скинути вагу, на думку експерта.

Чорна квасоля містить багато білка, поживних речовин і клітковини. Її споживання допомагає довше відчувати ситість і зменшує загальне споживання калорій. Як свідчить дослідження люди, які дотримуються дієти, що базується на цих продуктах, мали менше жиру в організмі, особливо на животі. Чорний рис багатий клітковиною та антиоксидантами, зокрема антоціанами, які можуть допомогти зменшити запалення та контролювати вагу, як показало дослідження. Він також має нижчий глікемічний індекс порівняно з білим рисом, що сприяє кращому контролю рівня цукру в крові та контролю ваги. Ожина має низьку калорійність, що робить її здоровою та багато води, що додає об’єм їжі без додавання калорій. "Їжа з високим вмістом води може допомогти вам довше відчувати ситість і залишати організм зволоженим, що корисно для контролю ваги», — каже дієтологиня. Чорне насіння чіа наповнене клітковиною, білком і омега-3 жирними кислотами, які корисні для схуднення. Дослідження показало , що насіння може поглинати воду та розширюватися у вашому шлунку, допомагаючи вам довше відчувати ситість. Насіння чорного кунжуту містить корисні жири, включаючи поліненасичені та мононенасичені жири. Ці жири забезпечують організм енергією, допомагають зменшити тягу до їжі, запобігаючи переїданню. Чорна сочевиця багата білком, необхідним для нарощування та підтримки м’язової маси. Збільшення м’язової маси може прискорити метаболізм, допомагаючи спалювати більше калорій навіть у спокої. Білок сприяє відчуттю ситості, що може зменшити загальне споживання калорій, стримуючи почуття голоду та зменшуючи ймовірність переїдання. Вона є гарним джерелом складних вуглеводів, які забезпечують постійне вивільнення енергії та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові . Це своєю чергою, допоможе запобігти енергетичним збоям і зменшити тягу до солодкої та висококалорійної їжі, що, своєю чергою, може допомогти схуднути.

Не лише для схуднення - чим корисні продукти чорного кольору

Високий вміст антиоксидантів знижує ризик хронічних захворювань. «Чорні продукти, такі як ожина, чорний рис і чорна квасоля, багаті антиоксидантами, зокрема антоціанами, які допомагають нейтралізувати вільні радикали та зменшити окислювальний стрес. Антиоксиданти в чорних продуктах мають протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити запалення в організмі, потенційно знижуючи ризик хронічних захворювань».

Зазначені продукти чорного кольору багаті необхідними вітамінами та мінералами. Наприклад, чорна квасоля багата фолієвою кислотою, магнієм і залізом, а насіння чорного кунжуту містить багато кальцію і цинку.

Хоча продукти чорного кольору сприяють схудненню, існують побічні ефекти про які слід пам'ятати.

Вони можуть викликати проблеми з травленням. Деякі продукти чорного кольору, особливо бобові, такі як чорна квасоля та сочевиця, містять багато клітковини. Хоча клітковина чудово підходить для схуднення та загального здоров’я, занадто швидке збільшення споживання може призвести до здуття живота, газів і судом.

Як для будь-яких продуктів, існує ймовірність алергічних реакцій. Якщо ви відчуваєте незвичайні симптоми після вживання певної чорної їжі, негайно припиніть вживання та зверніться до лікаря.

Деякі продукти чорного кольору, наприклад ожина, містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у людей, схильних до них.

Дієтологиня зауважує, що важливо розуміти, що жоден продукт сам по собі не може забезпечити втрату ваги, тому необхідний збалансований підхід до харчування та способу життя - з балансований раціон поєднувати з регулярною фізичною активністю.

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