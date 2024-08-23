Що їсти, щоб схуднути в талії: шість найкращих білкових продуктів для плоского живота

Як схуднути в животі без спорту, що потрібно їсти

Якщо не вдалося схуднути літом, не потрібно розчаровуватися і відкладати схуднення до наступної теплої пори року, а продовжувати рухатись до своєї мети.

На думку дієтологів схуднути у животі, зробити його плоским допоможуть продукти з високим вмістом білка, які варто вживати під час кожного приймання їжі. Адже білок - це не лише для нарощування м'язів , важлива роль білка для схуднення в тому, що він забезпечує довготривале почуття ситості, яке так необхідне для втрати ваги.

Що їсти, щоб схуднути в животі

Експерти назвали такі шість продуктів з високим вмістом білка, які потрібно регулярно споживати, щоб схуднути. Ці продукти не лише корисні для схуднення, а й корисні для здоров'я. Крім того, що важливо, це доступні продукти.

Грецький йогурт

«Грецький йогурт – це смачна їжа з високим вмістом білка, яка не потребує приготування, особливо на сніданок. Люди схильні думати, що яйця містять багато білка, але одне яйце містить лише 6 г білка, порівняно з 3/4 склянки йогурту, в якому 15 г білка на порцію», – запевняє дієтологиня Лейні Юнкін. До грецького йогурту можна додати ягоди, фрукти, горіхи, насіння.

Грецький йогурт

Нежирне м'ясо

Включивши нежирне м’ясо, наприклад, лосось чи курку у раціон, можна значно зменшити кількість калорій із насичених жирів. Нежирні білки особливо корисні для тих, хто хоче втратити вісцеральний жир.

До курки чи лосося дієтологи радять додати половину тарілки некрохмалистих овочів, таких як брокколі чи цільне зерно.

Не жирне м'ясо

Яйця

Для сніданку з високим вмістом білка ідеально підійдуть яйця, їх можна їсти з тостами, готувати омлети з овочами, варити тощо. Одне яйце містить 6 г білка. «Білок, що міститься в яйцях, може посилити термічний ефект їжі та може прискорити метаболізм», – каже дієтологиня Жанетт Кімсзал.

Як зазначають експерти, якою би не була ваша мета - збільшити м’язову масу тіла, що прискорює метаболізм, чи просто спалити жир, яйця мають бути основною частиною вашого раціону.

Яйяц

Сир

Сир є дуже важливим джерелом білка, його обов'язково потрібно споживати на сніданок. Дієтологиня Тріста Бест зазначає, що «пів склянки сиру може забезпечити близько 13 г білка і дуже мало калорій, лише 80 на порцію». Окрім цього, сир є джерелом важливих поживних елементів, включаючи кальцій, фосфор, селен і вітамін B12, які потрібні для здоров’я кісток, імунної функції та загального здоров’я.

Сир

Тофу

Тофу - чудовий продукт для тих, хто хоче скоротити споживання м’яса та вибирає вегетаріанську їжу. Завдяки високому вмісту білка та низькому вмісту насичених жирів він особливо ефективний у нарощуванні м’язів і зниженні ваги.

«Тофу містить незамінні амінокислоти для набору м’язової маси, а також містить низьку кількість насичених жирів, які допомагають зменшити жир на животі,– запевняє дієтологиня Кетрін Джервасіо. – Він містить близько 10 г білка на 100-грамову порцію. І містить лише 83 калорії. Тофу можна обсмажити з листовою зеленню, приготувати омлет (замість яєць) на веганський сніданок або додати до салатів».

Тофу

Недостиглі соєві боби (едамаме)

«Едамаме – це багата білком рослина, якою можна насолоджуватися як у свіжому вигляді та і смаженою. "Одна чашка вареного едамаме містить 17 г білка, а також 8 г клітковини на один прийом їжі. Білок і клітковина разом допомагають придушити гормони голоду, тримати вас ситими та допомагають втраті ваги», – вважає дієтологиня Лейні Юнкін.

Боби едамаме

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