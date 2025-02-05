Що з'їсти на вечерю: продукти, від яких не набирають зайві кілограми

Вечеря - важлива частина добового раціону. Однак потрібно пам'ятати, що далеко не всі продукти підходять для цього прийому їжі. Особливо в тому випадку, якщо ви стежите за фігурою і станом свого здоров'я.

Пам'ятайте - вечеряти варто за три години до сну.

Що можна їсти на вечерю

Відварене куряче м'ясо з овочами

Цей варіант добре підійде для тих, хто встигає зголодніти до вечора. Відварна курка багата білками і містить мінімум вуглеводів, тому легко перетравлюється, не створюючи відчуття тяжкості і не перевантажуючи організм. Овочі добре доповнять таку вечерю вітамінами.

Сир і йогурти

Це найпростіший варіант, так як він зовсім не потребує готування. У будь-який сир або йогурт можна додати ягоди, сухофрукти, мед, нежирну сметану. Також можна зробити солоний варіант подібного перекусу. Для цього в сир потрібно додати зелень, трохи солі, тертий твердий сир або свіжі овочі.

Салати

Для вечірнього салату варто вибирати легкі і корисні продукти. Салати з майонезом, картоплею, кукурудзою і жирною рибою для вечері не підходять. Візьмть краще свіжі огірки, помідори, зелень, сир, солодкий перець, капуста.

Яйця

Ще один варіант досить щільного, але не дуже важкого перекусу ввечері - яйця. Але тільки не в смаженому вигляді. Варені яйця можуть бути зварені вкруту або м'яко. З ними можна з'їсти овочевий салат, легкий тост із зернового хліба без масла або шматочок відварного м'яса.

Грейпфрут

До складу грейпфруту входить нарингін, що покращує обмін речовин та сприяє розщепленню жирових відкладень.

Морська риба

Нежирні сорти риби легко засвоюються, знижують рівень поганого холестерину та збагачують організм йодом та фосфором.

Кисло-солодкі ягоди

Можна додати до них кілька ложок нежирного кефіру або натурального йогурту.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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