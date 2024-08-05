Що заважає схуднути: лікарка назвала фрукти та ягоди, які заважають скинути вагу

6 фруктів, яких, на думку дієтологині слід уникати, якщо ви намагаєтеся схуднути

Всім, напевно, відомо, що будь-яку оброблену, смажену їжу, білий хліб, солодкі напої потрібно виключити з раціону, якщо ви хочете схуднути. Але деякі експерти також рекомендують уникати певних фруктів. Так, саме так, попри те, що вони багаті на антиоксиданти, клітковину, важливі вітаміни, деякі фрукти також містять багато цукру, який може підвищити рівень глюкози та призвести до збільшення ваги, вважає лікарка-натуропат Джанін Боурінг

Дієтологиня Джанін Боурінг порекомендувала, які фрукти та ягоди слід виключити з раціону або обмежити їх вживання, якщо ви намагаєтеся схуднути.

Які фрукти/ягоди шкідливі при схудненні

Банани

Банани мають високий вміст цукру, тому можуть вплинути на ваші цілі щодо схуднення. За даними досліджень, в одному банані міститься понад 15 грамів цукру, тобто він фактично є «цукровим еквівалентом» глазурованого пончика.

Якщо ж ви жити без банана не можете і намагаєтеся схуднути, дієтологиня радить їсти їх, коли вони зеленіші, оскільки вони «мають більш стійкий крохмаль», який «нелегко засвоюється вашою амілазою... і діє як форма харчових волокон». Це також корисно для вашого кишкового мікробіому.

Серед корисних властивостей банана - вони містять клітковину, яка сприяє травленню, вітамін С, який допомагає зміцнити імунітет, вітамін В6 для покращення метаболізму та калій для здоров’я органів.

Вишні

Знову ж таки вони містять багато цукру, чашка цього фрукта містить близько 19 грамів цукру, стільки ж, скільки повнорозмірний батончик Snickers.

Позитивним є те, що вишні містять поліфенольні антиоксиданти, які допомагають захистити серце, зменшити запалення. Вони також можуть допомогти вам краще спати завдяки високому вмісту мелатоніну. А така природня сполука вишні як саліцилати «чудово знімає біль у суглобах».

Виноград

Відомо, що виноград містить антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти раку, вони є чудовим джерелом вітамінів С і К, і вони є здоровим вибором, якщо у вас високий кров’яний тиск.

Але 15 грамів цукру, які є в чашці винограду ніяк не допоможуть схуднути, каже Боурінг.

Манго

За результатами дослідження одна чашка нарізаного манго містить 2,6 грама клітковини та 67 відсотків щоденної рекомендованої норми вітаміну С. Манго є чудовим джерелом вітамінів A, B6, C, E і K.

Однак, якщо ви намагаєтесь скинути кілограми, Боурінг радить уникати вживання манго, оскільки в них багато цукру – 46 грамів цукру на манго, якщо бути точним.

Якщо дуже хочеться манго, краще їсти його з продуктами з високим вмістом білка, наприклад, йогуртом, «який може допомогти уповільнити викид цукру у вашу кров».

Ананас

Ананас має багато вітаміну С, марганцю водночас але в ньому також багато цукру. Точніше кажучи, одна чашка фруктів містить понад 16 грамів цукру.

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