Що зробить вівсянку кориснішою і смачною. Дієтологи склали варіанти вдалого поєднання інгредієнтів

5 найкращих додатків до каші на сніданок.

Для схуднення і здоров’я важко назвати кращий сніданок, ніж вівсянка. Цільнозернові властивості вівса насичують організм клітковиною і білком, забезпечуючи ситість протягом усього ранку. І при лише 150 калоріях на півсклянки, овес не обтяжує шлунок.

Дослідження 2016 року, проведене в журналі Американського коледжу харчування, показало, що вівсянка покращує відчуття ситості та пригнічує апетит.

Тим не менш, якщо ви часто готуєте вівсяної кашу сніданок, для схуднення, можливо, вам знадобляться нові рецепти корисної вівсянки.

Овес сам по собі не має ярковираженого смаку, тому є ідеальним полотном для всіляких переконливих сумішей.

Доповніть свою сніданкову вівсянку ингредієнтами з наступних смакових комбінацій.

Чорниця + мигдаль

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Ви можете подумати, що багатий на калорії мигдаль - не дуже дієтичний інгредієнт, але дослідження показують, що люди, які частіше їдять горіхи, як правило, мають нижчий індекс маси тіла (ІМТ).

Тому додайте невелику жменю подрібненого мигдалю до свого сніданку з вівсянкою. Потім для солодкості - ягоди (свіжі чи заморожені чорниці підійдуть).

Деякі дослідження показують, що антоціани, флавоноїди, які надають чорницям фірмовий колір, можуть мати природні властивості, що сприяють схудненню.

Груші + кориця

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Затишний аромат осені звучить голосно й чітко, коли ви поєднуєте груші та корицю у вівсянці. Половина багатої клітковиною середньої груші додає лише 50 калорій, а калорії в кориці незначні. Тому таке поєднання особливо низькокалорійне і смачне.

Спробуйте дрібно нарізану стиглу грушу припустити на вогні або додайте тверді шматочки груші до запеченої вівсяної каші.

Лляні зернятка + банан + арахісова паста

Найкращі додатки до каші на сніданок

Банан і арахісове масло є класичним поєднанням неспроста. Це просте поєднання не тільки смачне, але й корисне для схуднення. Столова ложка арахісового масла містить 4 грами білка, а банани додають солодкість, тому тут не потрібний мед або коричневий цукор.

Додайте столову ложку насіння льону для додаткової текстури, клітковини та корисних для серця омега-3 жирних кислот.

Гарбуз + куркума + гранат

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Приправте кашу унікальним поєднанням гарбузового пюре, куркуми та зерен граната. Гарбуз містить багато клітковини і може похвалитися важливими мікроелементами, такими як вітамін А, вітамін С і калій.

Тим часом антиоксидантні властивості куркуми роблять її корисним доповненням до вашого раціону в будь-який час. Її пряний смак чудово поєднується з м’якою вершковістю гарбуза.

Завершіть подачу гранатовими зернами. Чверть склянки містить всього 36 калорій!

Терта морква + волоські горіхи + кленовий сироп чи сироп агави

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Фрукти є найкращим додатком до вівсянки, але овочі також можуть потрапити у вашу тарілку. Приготуйте сніданок, натхненний пирогом із грильованою вівсянкою, додавши в наступну запечену вівсяну кашу подрібнену моркву, шматочки волоського горіха та кленовий сироп.

Запікання пом’якшить моркву та волоські горіхи. Клітковина моркви, білок і корисні жиригоріхів - найкраще поєднання.

За матеріалами: eatthis

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання