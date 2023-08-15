Що робити, щоб не натерти ноги новим взуттям: корисні поради та лайфгаки

Якщо взуття тісне, маленьке, набрякають ноги, що робити, щоб не натерти їх.
Причини, чому натирає взуття
- Перша причина, через яку взуття починає натирати – це неправильно підібраний розмір. Як взуття замаленького розміру, так і взуття більшого, ніж вам потрібно, розміру натиратиме ноги.
- Грубий або твердий матеріал, з якого виготовлене взуття.
- Причиною натирання також може бути невідповідна модель взуття. Воно має добре прилягати до ноги, але не здавлювати її.
- Якщо ноги схильні до набрякання, будь-яке взуття, особливо влітку, може натирати.
Що робити, щоб взуття не натирало ноги
Спробувати розтягнути взуття
- Придбати спеціальний засіб, який призначається для розтягування взуття, найчастіше це спрей. Можна спробувати розтягнути взуття спеціальною колодкою, яку поміщують всередину взуття. Щоб спеціально її не купувати, зверніться до майстерні.
- Спробувати змастити матеріал взуття якимось жиром, олією, дитячим кремом, залишивши на ніч.
- Якщо матеріал задника занадто жорсткий, його можна трохи пом'якшити за допомогою молотка. Для цього треба обгорнути взуття м'якою тканиною і постукати по ньому молотком у місцях, де воно натирає шкіру.
- Змастити ті частини взуття, які натирають ноги, воском чи сухим милом. Таким чином тертя зменшується, ризик появи мозолів також.
- Спробувати розтягнути взуття за допомогою води. Намочити газету, тканину в гарячій воді, помістити їх у взуття на деякий час. Потім витягнути та одягнути взуття поверх шкарпеток, щоб воно розтяглося.
- Розтягнути взуття за допомогою спирту – просочити ним товсті шкарпетки, надягти їх, а потім одягти взуття, яке натирає. Походити так доти, доки спирт повністю не випарується.
Щоб зменшити тертя та запобігти появі мозолів, підійдуть такі лайфгаки:
- Купити спеціальний олівець від мозолів. Там, де натирає, помастіть олівцем. Мозолі, тим більше міхурі, ранки, якщо вже вони є, змащувати олівцем не потрібно.
- Замість олівця можна наносити звичайний вазелін, дешевший засіб, який можна купити в будь-якій аптеці.
- Силіконовий пластир підійде для мозолів або для ранок. Він не зімнеться, на відміну від звичайного пластиря, і майже непомітний на нозі.
- Антиперспірант. Помийте ноги, після цього побризкайте їх антиперспірантом – і можна взуватися.
- Можна придбати спеціальні накладки на взуття та наклеїти їх на задник. Якщо проблема виникає в зоні пальців, купити спеціальні силіконові роздільники, які можна підібрати для будь-якого пальця або відразу декількох. Вони виключать тертя пальців об взуття або один об інший. Іноді, щоб позбутися натирання п'яток, достатньо просто підняти стопу над задником. Для цього під устілку потрібно що-небудь підкласти. А можна купити спеціальну устілку.
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