Щоб дожити до 90 років жінкам худнути не потрібно: вчені виявили зв'язок між вагою та довголіттям

Вчені Каліфорнійського університету провели дослідження, метою якого було виявити чи є взаємозв'язку між коливанням ваги тіла та тривалістю життя жінки.

Вчені виявили, що набір ваги не впливає на тривалість життя жінки, а ось втрата маси тіла, особливо, коли це робиться невмисно, пов'язана з ймовірністю дожити до 90 років.

За набір ваги вважалося збільшення маси тіла більше ніж на 5%, за втрату ваги – її зниження більше ніж на 5%. Якщо ж вага коливалася в межах плюс, мінус 5%, вона вважалася стабільною.

Дослідження виявило, що жінки старше 60 років зі стабільною вагою в півтора, два рази частіше доживають до 90-100 років, ніж ті, які худнуть більше ніж на 5 кг.

У більшості країн світу жінки живуть довше за чоловіків, в середньому - на шість років. В деяких країнах ця різниця становить 11 років.

Взаємозв'язок стабільності ваги та тривалості життя можна пояснити нормальним функціонуванням організму людини. Річ у тому, що хоча під час життя людини її вага час від часу зменшується або збільшується, але якщо не має якихось особливих, критичних на це причин, вона залишається є стабільною протягом більшої частини життя. Люди. які для схуднення сідають на різноманітні дієти, помічають, що вага з часом повертається приблизно до того самого рівня, який був до початку дієти. За статистикою лише 10% людей можуть утримувати вагу після закінченні дієти. Здоровий організм таким чином прагне відтворити стабільність. Його роботу порівнюють з роботою термостата - коли стає спекотно вмикається кондиціонер, коли холодно обігрівач.

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