Щоб не зробити гірше: лікарі розповіли, чи можна запивати ліки чаєм

Інколи під рукою немає звичайної води, щоб запити пігулку. Чи можна для цього використати чай — лікарі поділилися важливою інформацією.

Як чай може впливати на ефективність ліків

Звичайно у протипоказаннях до більшої частини медикаментів, вживання чаю не вказується. До того ж, концентрація активних речовин у завареній чашці настільки мала, що людина навряд чи ризикує нашкодити ефективності препарату. Однак, все ж найкраще запивати будь-які ліки водою. У неї нейтральний склад, а тому вона не взаємодіє з ліками.

Деякі дослідження показують, що катехіни та екстракти, які містяться в чаї, можуть покращувати властивості деяких медикаментів. Зокрема, йдеться про протираковий вплив ванілоїдів стручкового перцю чи антибактеріальні властивості хлорамфеніколу чи гентаміцину. Але, все ж таки, більшість препаратів погано поєднуються з чаєм, особливо, якщо запивати їх великим об'ємом напою.

Які пігулки точно не можна запивати чаєм

Засоби для потенції

Зелений час вступає у реакцію з йохімбіном — речовиною, яка використовується для профілактики чоловічої імпотенції. А тому, якщо до складу препарату входить йохімбін, запивати пігулки чаєм не можна. Афродизіак підвищує артеріальний тиск, може викликати тривогу, прискорювати серцебиття, а ті ж самі побічні явища провокуються і кофеїном в чаї. Деякі дослідники вважають, що зелений чай також негативно впливає на тестостерон, тому медикаменти з цим гормоном краще запивати лише водою.

Препарати з залізом

Добавки, які містять залізо, також не варто запивати чаєм, тому що кофеїн знижує засвоюванність цього мікроелемента в організмі. А ось апельсиновий сік має зворотний ефект. Вчені виявили, що залізо краще засвоюється, якщо приймати його разом з вітаміном С.

Як чай впливає на ліки / Фото: Pexels

Антидепресанти

У взаємодію з кофеїном вступають більшість засобів для лікування депресії та седативних препаратів. Чай може посилювати ефект від ліків, але додатково він також посилює розвиток нервозності. Тому любителям випити чаю чи кави варто проконсультуватися з лікарем перед вживанням будь-яких антидепресантів. Особливо обережними слід бути з препаратами мілнаципрану, іміпраміну та пароксетину.

Препарати для судин і серця

Наприклад, якщо ви приймаєте варфарин, варто дотримуватися спеціальної дієти. Через присутній у чаї вітамін К ефективність ліків зменшується. Такі пігулки запиваються лише водою, а також на період лікування варто зменшити вживання зеленого чаю. З обережністю слід поєднувати чай і з іншими засобами, зокрема для лікування тромбозу.

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