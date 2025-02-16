Щоб позбутися жиру на животі: скільки кроків треба робити на день

Щоб схуднути не обов'язково катувати себе тренуваннями в залі, достатньо просто рухатись і більше ходити.

Дуже ефективним методом спалення жиру на животі є вечірня ходьба. Головне – дотримуватися правильної тривалості, інтенсивності та додавати корисні навантаження. Під час ходьби можна спалити багато калорій і зрештою схуднути, якщо ви переслідуєте таку мету.

Скільки калорій спалюється під час ходьби

Кількість калорій, що спалюються, залежить від вашого віку, зросту та ваги, а також від інтенсивності, тривалості і темпу ходьби.

У середньому людина вагою близько 70 кг спалюватиме близько 100 калорій на один кілометр в помірному темпі. Якщо ви хочете прискоритися, то спалюватимете трохи більше калорій.

Як збільшити кількість спалених калорій під час ходьби

Найпростіший спосіб збільшити кількість калорій під час ходьби – збільшити темп. Підвищення інтенсивності тренування призводить до збільшення частоти пульсу, що вимагає більше енергії і призводить до спалювання більшої кількості калорій. Ви також можете пройти більшу відстань, ніж зазвичай, щоб розвинути витривалість.

Додавання нахилу також може допомогти вашому серцю працювати швидше та спалювати більше калорій під час тренування. Ви також можете додати еспандери, гантелі та навіть рюкзаки, щоб посилити навантаження під час ходьби.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: