Щоб прибрати жир на животі потрібно відмовитись від цього продукту: білок, який заважає схуднути

Ви будете здивовані, але цей продукт заважає схуднути в животі

Якщо ви хочете позбавитись жиру на животі, потрібно відмовитись від регулярного вживання деяких продуктів, які містять певний білок.

Саме так, попри те, що зазвичай вважається, що для того, щоб схуднути потрібно правильно харчуватися, тобто споживати саме білки та овочі, дієтологи Таммі Шеймс і Ліссі Лакатос вважають, що є певні продукти, які є найгіршими для організму, якщо ви хочете позбутися від жиру на животі.

Який білок найшкідливіший для жиру на животі

Ви будете здивовані, але найгірший білок для спалювання жиру на животі, як вважають дієтологи, — це сир.

Так, саме "корисний" сир. Хоча сир є чудовим джерелом білка та кальцію, він дуже шкідливий, якщо ви хочете схуднути.

«Більшість калорій у сирі походить із жиру, а не з білка....навіть невелика порція сиру може швидко збільшити калорії."

Зазначається, що люди зазвичай занадто щедро використовують сир як добавку, подібно до того, як вони використовують соус або приправу. Ця звичка, на жаль, призводить до зайвих небажаних кілограмів.

"Більшість людей додають сир у свої вже висококалорійні гамбургери, м'ясну лазанью, макарони та салати", - кажуть фахівці.

Яка є здорова білкова альтернатива сиру

Адже білок необхідний для схуднення. Він насичує та забезпечує відчуття ситості після їди, підтримує стабільний рівень цукру в крові, що допомагає вам уникнути енергетичних збоїв, які призводять до нездорової тяги до їжі. Крім того, він допомагає будувати та відновлювати м’язову тканину для сили та швидкого метаболізму.

Але попри те, що білок корисний для схуднення, якщо ви споживаєте білок, який містить жир або цукор, він швидко накопичує калорії, "що може сприяти збільшенню ваги, і/або це може викликати запалення в організмі, що ускладнює втрату ваги".

Чим можна у такому разі замінити сир? Нежирним або знежиреним сиром. «Коли з сиру знежирюється частина або весь жир, калорійність зменшується, а білка зазвичай збільшується», — пояснюють дієтологи.

Тому знежирений або нежирний сир є потрібним білковим вибором для схуднення, рекомендують дієтологи.

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