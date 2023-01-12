Категорія
Корисні статті
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Щоб спалити жир на животі -- їжте ці продукти

Дата публікації
Перегляди
1522
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Щоб спалити жир на животі -- їжте ці продукти

Продукти для спалення жиру на животі

Споживання яких продуктів спалює жир на животі, читайте в матеріалі ТСН.ua

Правильне харчування дійсно допомагає схуднути. Спеціалісти вважають, що при дотриманні здорової дієти насамперед зменшується жир на животі, людина худне.

Жир на животі — це не лише неестетично, він може нашкодити здоров'ю. Такий жир, його ще називають вісцеральним. Вісцеральний жир — це тип жиру, який накопичується в черевній порожнині та розташовується поруч із життєво важливими органами, включаючи печінку, шлунок та кишківник. Він може викликати різноманітні хронічні запалення в організмі, а потім, своєю чергою — атеросклероз, серцево-судинні захворювання та метаболічні порушення, включаючи втрату чутливості до інсуліну та діабет 2-го типу. Може підвищуватись кров'яний тиск, зростає загроза раку молочної залози та товстої кишки.

Експерт з харчування та власник Melissa Mitri Nutrition Мелісса Мітрі вважає, що найефективнішими у плані спалювання жиру на животі є такі продукти.

Яйця

Вони вважаються одним із найякісніших джерел білка. Порівняно з вуглеводами та жирами білок не такий калорійний, а ще споживання яєць дозволяє довше не відчувати голоду. "Споживання яєць як регулярного джерела білка допоможе наситити вас, їсти менше і, своєю чергою, спалювати жир на животі", - вважає Мітрі.

Продукти для спалення жиру на животі / ©
Продукти для спалення жиру на животі

Авокадо

Дослідження показують, як авокадо може позитивно впливати розподіл жиру на животі в жінок. Зокрема, розкриває переваги щоденного вживання авокадо. "Жінки, які їли авокадо як частину щоденного приймання їжі, помітили зменшення вісцерального жиру, глибшого жиру на животі, з яким важче боротися", - пояснює Мітрі.

Гострий перець

Гострий перець містить сполуку під назвою капсаїцин, яка пригнічує апетит і може допомогти вашому тілу спалювати більше жиру. 

Капуста кале

Мітрі називає капусту одним із «найкращих суперпродуктів для схуднення», і дослідження підтверджують це. Крім того, кале неймовірно поживна, низькокалорійна та ситна капуста, що полегшує дотримання низькокалорійного плану схуднення.

Продукти для спалення жиру на животі / ©
Продукти для спалення жиру на животі

Ягоди

На думку Мітрі, такі ягоди, як полуниця, ожина та чорниця, можуть впливати на гени,що відповідають за спалювання та накопичення жиру в організмі.

Ягоди багаті на клітковину і містять мало калорій, що є виграшною комбінацією для схуднення, вони також багаті на антиоксиданти, які називаються антоціанами.

Продукти для спалення жиру на животі / ©
Продукти для спалення жиру на животі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1522
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація