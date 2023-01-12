Щоб спалити жир на животі -- їжте ці продукти

Споживання яких продуктів спалює жир на животі, читайте в матеріалі ТСН.ua

Правильне харчування дійсно допомагає схуднути. Спеціалісти вважають, що при дотриманні здорової дієти насамперед зменшується жир на животі, людина худне.

Жир на животі — це не лише неестетично, він може нашкодити здоров'ю. Такий жир, його ще називають вісцеральним. Вісцеральний жир — це тип жиру, який накопичується в черевній порожнині та розташовується поруч із життєво важливими органами, включаючи печінку, шлунок та кишківник. Він може викликати різноманітні хронічні запалення в організмі, а потім, своєю чергою — атеросклероз, серцево-судинні захворювання та метаболічні порушення, включаючи втрату чутливості до інсуліну та діабет 2-го типу. Може підвищуватись кров'яний тиск, зростає загроза раку молочної залози та товстої кишки.

Експерт з харчування та власник Melissa Mitri Nutrition Мелісса Мітрі вважає, що найефективнішими у плані спалювання жиру на животі є такі продукти.

Яйця

Вони вважаються одним із найякісніших джерел білка. Порівняно з вуглеводами та жирами білок не такий калорійний, а ще споживання яєць дозволяє довше не відчувати голоду. "Споживання яєць як регулярного джерела білка допоможе наситити вас, їсти менше і, своєю чергою, спалювати жир на животі", - вважає Мітрі.

Продукти для спалення жиру на животі

Авокадо

Дослідження показують, як авокадо може позитивно впливати розподіл жиру на животі в жінок. Зокрема, розкриває переваги щоденного вживання авокадо. "Жінки, які їли авокадо як частину щоденного приймання їжі, помітили зменшення вісцерального жиру, глибшого жиру на животі, з яким важче боротися", - пояснює Мітрі.

Гострий перець

Гострий перець містить сполуку під назвою капсаїцин, яка пригнічує апетит і може допомогти вашому тілу спалювати більше жиру.

Капуста кале

Мітрі називає капусту одним із «найкращих суперпродуктів для схуднення», і дослідження підтверджують це. Крім того, кале неймовірно поживна, низькокалорійна та ситна капуста, що полегшує дотримання низькокалорійного плану схуднення.

Продукти для спалення жиру на животі

Ягоди

На думку Мітрі, такі ягоди, як полуниця, ожина та чорниця, можуть впливати на гени,що відповідають за спалювання та накопичення жиру в організмі.

Ягоди багаті на клітковину і містять мало калорій, що є виграшною комбінацією для схуднення, вони також багаті на антиоксиданти, які називаються антоціанами.

Продукти для спалення жиру на животі

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