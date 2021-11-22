Секрет довголіття: повсякденні звички, що продовжують життя

Спеціалісти рекомендують не зловживати цукром.

Британські вчені назвали три повсякденні звички, які здатні знизити ризик вікових захворювань та продовжити життя.

Про це пише видання Daily Express.

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Насамперед вчені рекомендували не зловживати цукром. Його високе споживання може спричинити вікові захворювання серцево-судинної системи та діабет. Зниження вмісту цукру в раціоні допоможе уповільнити старіння, запобігатиме порушенням метаболізму та покращить загальний стан здоров'я.

Доктор Девід Сінклер порадив приймати по 1000 міліграм антиоксиданту ресвератролу. Він міститься, зокрема, у червоному вині та деяких інших продуктах та вважається природним помічником уповільнення процесу старіння. Крім того, він допомагає у боротьбі з раком, діабетом, хворобами серця та ожирінням.

Крім того, вчені рекомендували приймати вітамін D, оскільки його рівень вмісту в організмі обернено пропорційний ризику смерті. Він продовжує життя та знижує ризик вікових захворювань. Організм виробляє його під час потрапляння прямих сонячних променів на шкіру. Однак у період від жовтня до березня люди не отримують його в достатній кількості, тому його потрібно приймати у вигляді пігулок.

Раніше дієтологи з США назвали способи як і що правильно пити, щоб не набрати зайвої ваги.

А нове дослідження китайський вчених показало, що вживання двох чашок кави та чаю на день може на третину знизити ризик інсульту та деменції.

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