Секрет здорового сну: випийте цей сік перед сном і забудьте про безсоння

Як швидко заснути ввечері / © pexels.com

Реклама

Серед простих природних способів підтримки сну експерти виділяють один напій: терпкий вишневий сік (сорт Montmorency та інші кислі сорти). Саме він має найбільш переконливі дослідження серед фруктових соків щодо покращення якості сну.

Симптоми порушень сну

Проблеми з засинанням проявляються не лише «довго не можу вимкнути думки»:

часті нічні пробудження;

ранкове прокидання без відчуття відпочинку;

поверхневий сон, після якого важко зібратися;

денна сонливість і відчуття розбитості.

Головний регулятор сну — мелатонін, який виробляється ввечері при темряві й знижується до ранку. Світло екранів, яскраве освітлення та нерегулярний режим можуть зсунути внутрішній годинник і відтермінувати сон.

Реклама

Вишневий сік і сон

Йдеться про кислий або терпкий вишневий сік:

пастеризований 100% сік без цукру;

концентрат, розведений водою;

морс із терпкої вишні без підсолоджувача.

Саме терпка вишня містить речовини, що стабільно підтримують механізми засинання. Солодкі сорти теж корисні, але їхній вплив на сон менш досліджений.

Як це працює

Мелатонін — сік містить невеликі його кількості. Він не замінює таблетку, але допомагає внутрішньому годиннику синхронізуватися та легше перейти у сон.

Триптофан і серотонін — вишня підтримує вироблення серотоніну, з якого утворюється мелатонін, завдяки біоактивним сполукам.

Реклама

Поліфеноли — антоціани в терпкій вишні мають антиоксидантні та протизапальні властивості, що допомагають зменшити нічні пробудження та сприяють відновленню після фізичного навантаження.

Наукові дослідження показують, що регулярне вживання терпкого вишневого соку протягом 1–2 тижнів може:

трохи збільшити тривалість сну;

підвищити ефективність нічного відпочинку;

покращити суб’єктивне відчуття відпочинку.

Як пити

Час: за 1–2 години до сну.

Порція: 150–250 мл соку без цукру; концентрат — за інструкцією виробника.

Тривалість: оцінюйте ефект через 7–14 днів. Якщо змін немає — шукайте інші причини безсоння.

Вибір продукту: простий склад, без цукру та ароматизаторів; для чутливого шлунка розводьте водою.

Кому слід бути обережним

Цукровий діабет, інсулінорезистентність — узгодьте прийом з лікарем.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — кислі соки можуть провокувати печію; можна змістити час прийому або обрати альтернативу.

Реклама

Ліки — антикоагулянти, антидепресанти та седативні засоби: сік може бути лише додатковим елементом, а не заміною лікування.

Альтернативи: тепле молоко, ромашковий або мелісовий настій — м’які фітозасоби, що допомагають розслабитися і полегшують засинання, але не замінюють лікування безсоння.