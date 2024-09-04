Секрети довголіття: 8 продуктів, які їдять щодня японські довгожителі

Ні для кого не буде відкриттям, що для довгого та повноцінного життя важливо правильно харчуватися. Доказом цього можуть слугувати японські довгожителі, що харчуються свідомо та цілеспрямовано.

Експертка та сертифікована дієтологиня Мічіко Томіока розповіла, які вісім продуктів вона завжди зберігає на кухні та їсть їх щодня для довгого та щасливого життя.

Матча

Так само як і родичі- довгожителі дієтологині, Мічіко починає кожний свій день з матчі. Цей чай має багато переваг для здоров'я, Він містить багато вітаміну С, вітаміну В, клітковини та білок, а також протизапальні та протизапальні поліфеноли — природні сполуки з високим вмістом антиоксидантів, які захищають клітини від пошкодження.

Починаючи зі старших класів школи щоранку вона практикує традиційну японську чайну церемонію приготування зеленого чаю "чадо", проводячи медитацію з матчі.

Ферментовані продукти

Значною популярністю в Японії користуються ферментовані продукти: місо — це ферментована соєва паста, яка часто використовується в супі, натто - ферментовані соєві боби та нукадзуке — ферментовані овочі, мариновані в рисових висівках. У кожному регіоні Японії є унікальні види місо та маринованих огірків, залежно від погоди, урожаю, культури та способу життя.

Ферментовані продукти, багаті на пробіотики, допомагають травленню та засвоєнню та можуть знизити ризик запалення.

Морські водорості

Морські водорослі відомі як "кайсо", в Японії можна знайти в багатьох стравах і закусках. Можна з упевненістю сказати, японці споживають їх під час кожного приймання їжі.

Цей ароматний і екологічно чистий продукт приносить багато користі для здоров'я. У ньому мало калорій і багато клітковини, він також містить різноманітні необхідні мінерали та вітаміни, включаючи йод, залізо, калій, магній, вітамін B12 та омега-3 жирні кислоти.

Як зазначає Мічіко Томіока, у неї на кухні завжди є від п’яти до десяти видів водоростей. Всі вони мають різні смаки та кулінарне використання.

Боби

Соєві боби є смачною та доступною щоденною їжею, японці споживають їх з мінімальною обробкою. Кухня Мічіко не обходиться без соєвого порошку, "едамаме", "кінако", несолодкого соєвого молока і, звичайно, домашнього місо. Соєві боби містять багато клітковини, вітамінів групи В, калію та корисних поліфенолів, таких як ізофлавон.

Полюбляє дієтологиня і червону квасолю або "азукі". Вона також багата на поліфеноли, клітковину, калій, білок, вітаміни групи В — усі вони можуть допомогти запобігти запаленню. Червону квасолю часто можна знайти в супах і в десертах, таких як "вагаші", які часто подають із зеленим чаєм.

Тофу

Тофу містить білок, як і м’ясо та молочні продукти, але без холестерину. Це досить універсальний продукт, який можна використовувати в багатьох різних стравах.

Протягом тижня дієтологиня використовує його для приготування гамбургера, у варениках, з овочами у смаженому рисі, у супі, у веганському каррі, у хумусі, як гарнір, у заправках для салатів і соусах і навіть як десерт.

Кунжут

За словами Мічіко "Насіння кунжуту — мій кулінарний супергерой!" Смажене коричневе або чорне насіння кунжуту для неї є основним продуктом кухні. Зазвичай вона обсмажує овочі та смажений рис із меленим насінням кунжуту або пастою замість олії, щоб отримати всі переваги.

У насінні кунжуту багато вітамінів B і E, білка, клітковини та мінералів, таких як магній, кальцій, воно містить фітостероли, які допомагають контролювати рівень холестерину.

Гриби шиїтаке

Шиїтаке є основним інгредієнтом багатьох японських страв. Гриб містить багато білка, вітамінів D і B, лентинан, полісахарид, який допомагає боротися із запаленнями.

Мічіко використовую сушені шиітаке для приготування бульйону для супу з морськими водоростями, для приготування супу місо, заправок, оцту, каррі — загалом усюди.

Імбир

Не тільки в Японії, але й у всьому світі відомо про корисні властивості імбирю. Він підвищує імунітет, покращує обмін речовин. За словами дієтологині, вона часто використовує його для лікування розладу шлунку та полегшення застуди. В дитинстві однією з її улюблених страв були мамині мариновані сливи з імбиром і червоними солоними огірками шисо. І цілий рік, щоб боротися з хворобами, вона регулярно пила імбирний чай.

Крім того, імбир підсилює смак страв і захищає їжу від псування.

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