Секрети довголіття китайців, які варто запозичити

Протягом багатьох століть у Китаї шукали рецепти вічного життя та молодості, довголіття та краси для імператорських сімейств. Ці секрети передаються з покоління до покоління. Розповідаємо про них в матеріалі ТСН.ua

Китайські вчені вважають, що основи здоров'я у літньому віці закладається у чоловіків в період від 30 до 50 років, у жінок - в період з 40 до 60 років. Тому найважливішим, на їхню думку, вести здоровий спосіб життя після 40 років. Ділимося основними рекомендаціями та секретами довголіття від китайських вчених.

Харчування

Раціон китайців багатий на продукти з сої та бобів, овочами, рибою, грибами та водоростями. Поживні речовини, що містяться в сої, знижують рівень холестерину та цукру в крові, нормалізують тиск, сприяють схуднення та запобігають остеопорозу. Овочі забезпечують організм необхідними мінеральними речовинами, вітамінами та антиоксидантами. При цьому більшість овочів мають низький глікемічний індекс. Споживаючи рибу вони отримують високоякісний білок та корисні жири, вітаміни А, В2, залізо, цинк та інші мікроелементи. Чорні дерев'яні гриби запобігають утворенню тромбів, а шиїтаке знижують рівень холестерину.

Китайські науковці рекомендують:

Вживати менше солоного. Ця речовина, хоч і потрібна для нормального функціонування внутрішніх органів, але організм людини зазвичай просто перенасичений нею. Надлишки солі накопичуються і приносять непоправну шкоду здоров'ю. Щоб компенсувати ці надлишки, необхідно у 5-7 разів збільшити споживання свіжих овочів та фруктів, а також пити мінеральні води.

Вживайте продукти максимально свіжим. Прострочені продукти їсти не можна в жодному разі.

Не вживайте жири, що легко окислюються. Вони містяться, наприклад, в олії, яка залишається після смаження. Подібні жири містяться в копченому м'ясі та рибі, прострочених кондитерських виробах, деяких видах локшини.

Ніколи не готуйте продукти в киплячому маслі, воно виділяє особливо небезпечні речовини – наприклад, бутадієн, що сприяє швидкому передчасному старінню організму.

Професор традиційної китайської медицини Лі Цзюньї радить дотримуватися правил «Трьох більше і трьох менше»: їсти менше жирної, солоної та солодкої їжі та споживати більше фруктів, злакових та води.

Фізична активність

Багато китайців починають свій ранок з дихальної гімнастики цигун, увечері грають у бадмінтон чи настільний теніс.Навіть спокійна ходьба від 10 до 20 хвилин на день може покращити кровообіг та, як наслідок, загальне самопочуття. Щоденні фізичні вправи протягом 30 хвилин сприяють підвищенню імунітету та накопиченню енергії ян в організмі.

Голкорефлексотерапія

Китайська народна медицина вважає, що внутрішні органи людини пов'язані із зовнішнім середовищем і між собою за допомогою меридіанів, якими рухається енергія ци. А хвороби, на думку китайських медиків, виникають саме через порушення циркуляції цієї енергії в організмі. Відновити її перебіг допомагає голкорефлексотерапії. Тому у Китаї дуже поширена превентивна голкорефлексотерапія для профілактики інсульту, сезонних простудних захворювань, підвищення імунітету та уповільнення процесів старіння.

Догляд за ногами

Народна китайська мудрість говорить, що щоб "захистити дерево необхідно захистити його коріння". Саме тому китайці ретельно доглядають за ногами. На думку китайських вчені стверджують, на стопах знаходиться понад 60 акупунктурних точок, які тісно пов'язані із внутрішніми органами. Якщо робити найпростіші ванни для ніг щовечора і розтирати підошви і пальці стоп, можна поліпшити кровообіг і розслабити м'язи.

Розчісування волосся

На голові також багато акупунктурних точок, тому, розчісуючи волосся, масажуючи шкіру голови, можна полегшити біль і навіть покращити зір. Китайці розтирають шкіру голови руками, доки вона не стане рожевою зазвичай вранці та ввечері. Масаж шкіри голови покращує приплив крові до мозку, підвищує здатність мислити та запам'ятовувати, а також покращує стан волосяних фолікулів.

Баланс праці та відпочинку

Китайці вважають, що є тісний зв'язок між довгим життям та розумним щоденним плануванням праці та відпочинку. Глибокий здоровий сон допомагає накопичувати енергію, відновлює сили. Надмірний обсяг роботи сприяє появі безсоння. Виникає замкнене коло - хронічна втома, відсутність сну, порушення працездатності, хвороба. Тому, як каже китайське прислів'я потрібен баланс - "вдень — думки, а вночі — сни".

Позитивна життєва позиція

Сучасний спосіб життя немислимий без стресових ситуацій. Китайці намагаються уникати стресів — він сприяє виробленню кортизолу — гормону, що ще називається "гормоном смерті", який руйнує структури клітин організму.

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