Секрети довголіття: продукти, що споживала кожного дня найстаріша людина у світі

Британська компанія Eden's Gate для з'ясування умов довголіття досліджувала раціон найстаріших людей в історії людства. Для цього вчені вивчали дієту шістьох людей, які дожили до віку понад 100 років.

Дослідники виявили, що певний щоденний раціон, рух, наявність чи відсутність стресових ситуацій, соціально-економічний статус вплинули на тривалість життя цих довгожителів.

Серед всіх досліджуваних була найстаріша (зареєстрована) в історії жінка, яка народилася у Франції — Жанна Луїза Кальман. Ця жінка померла у 1997 році, проживши 122 роки та залишається єдиною людиною, яка, як відомо, прожила понад 120 років. Досі вірогідно не відомо, чи дійсно Кальман прожила саме так довго. Висувалися гіпотези, що це шахрайство. Але навіть якщо так, то жінка, яка видавала себе за Кальман, прожила до щонайменше 99 років. Офіційно вважається що Луїза Кальман залишається найстарішою людиною в історії.

Коли її запитали про секрет довголіття, вона назвала три продукти, які вживала майже кожного дня.

Які продукти вживала Луїза Кальман

Після кожного приймання їжі, як розповіла Кальман, до 116 років вона вживала чорний шоколад. І, напевно, недарма. результати дослідження, опублікованого е в Antioxidants & Redox Signaling Journal доводять, що шоколад корисний для серця, допомагає боротися з раком та інфекційними захворюваннями завдяки своїм властивостям, що стимулюють імунітет, також покращує метаболізм. Вживання шоколаду позитивно впливає і на психологічний стан.

Темний шоколад містить потужні антиоксиданти, які сприяють покращенню загального здоров’я, при помірному вживанні допомагають зменшити запалення, регулюють кров’яний тиск, покращують роботу мозку завдяки своїм флавоноїдам.

Однак, як показує дослідження, корисним є саме чорний шоколад із вмістом какао не менше 75%. Регулярне споживання сильно обробленого молочного або білого шоколаду з високим вмістом цукру, може шкідливо вплинути на здоров’я. Багато доданого цукру може посилити запалення, підвищити рівень цукру в крові та артеріальний тиск і навіть підвищує ризик виникнення серцевих захворювань.

Луїза Кальман споживала деякі продукти блакитної зони (блакитні зони є регіонами світу з найбільшою концентрацією людей старше 100 років), в тому числі оливкову олію.

Оливкова олія містить мононенасичені жири, які забезпечують організм вітаміном Е. Декілька капель оливкової олії кожного дня допомагають знизити рівень поганого холестерину, який часто є причиною виникнення серцевих захворювань, підтримують клітини завдяки своїм поживним речовинам. Оливкова олія першого віджиму допомагає контролювати вагу, знижує артеріальний тиск та зменшує запалення.

Як свідчать дослідження споживання великої кількості оливкової олії та використання її замість масла, маргарину чи майонезу продовжує тривалість життя. В результаті дослідженнях, у якому взяло участь понад 92 000 людей було зроблено висновок, що у тих, хто вживав трохи більш ніж половини столової ложки оливкової олії на день, був нижчий ризик смерті в порівнянні з тими, хто практично її не вживав.

І ще найстаріша людина планет полюбляла вживати портвейн, мабуть, Кальман запивала ним шоколад. Вживання червоного вина є частиною середземноморської дієти.

Середземноморська дієта була відкрита в 50-х роках минулого століття, коли з’ясувалося, що серцево-судинні захворювання не так поширені в середземноморських країнах, як у Сполучених Штатах. Тому що саме ця дієта допомагає запобігти хворобам серця, раку, діабету, ожирінню та зниженню когнітивних функцій.

Згідно з даними, наведеними Antioxidants (Basel) Journal, склянка червоного вина допомагає "збільшити експресію ключових генів довголіття та покращити метаболічний стан у людей".

Регулярне споживання легкого вина у помірних кількостях пов’язане зі збільшенням тривалості життя, антиоксиданти, які містить цей напій знижують смертність від деяких видів раку, а також судинних захворювань.

Спосіб життя як елемент довговічності

Низький рівень стресу також міг бути важливим фактором довголіття довгожительці. Кальман вела усталений спосіб життя без стресу протягом усіх своїх 122 років. Вона ніколи не працювала повний робочий день, тож можна легко сказати, що її рівень стресу був набагато нижчим, ніж у середньостатистичної людини. Вона активно займалася тенісом, плаванням, грала на піаніно, їздила на велосипеді.

Читайте також: