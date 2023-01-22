Секрети довголіття: що полюбляла найстаріша мешканка планети, яка дожила до 118 років

Як повідомило французьке видання France Presse, 17 січня 2023 року померла французька черниця сестра Андре (Люсіль Рандон), відома тим, що прожила 118 років. До всого 119- ліття вона не дожила менше місяця. У 2022 році після смерті японки Кані Танакі, яка померла у віці 119 років, вона була визнана найстарішою мешканкою планети.

Подробиці життя сестри Андре

Народилася Люсіль Рандон у Франції 11 лютого 1904 року. У молодості француженка працювала гувернанткою.

У 41 рік Люсіль вирішила стати монахинею і протягом 28 років пропрацювала у лікарні міста Віші, допомагаючи сиротам та людям похилого віку.

Від 2009 року сестра Андре проживала у будинку для людей похилого віку в місті Тулон. Рік тому черниця перенесла коронавірус, За повідомленням представника будинк,у сестра Андре померла уві сні.

Секрет довголіття черниці

Коли журналісти запитували Люсіль Рандон, в чому секрет її довголіття, вона відповідала:"Не знаю я ніякого секрету. І нещасть у житті набачилася, особливо у війну 1914-го: маленька була, постраждала, як усі. Нічого особливо приємного. Один Бог знає, чому так воно виходить...".

Але Люсіль зізнавалася, що вона ніколи не обмежувала себе у смачній їжі та улюблених напоях. Рандан не зловживала переїданням, але ніколи не сиділа на дієтах, дозволяючи собі те, що хотіла.

Люсіль щодня протягом 118 років випивала по келиху вина та дуже любила шоколад.

Рандон продовжувала працювати до 108 років, стверджуючи, що саме робота, допомога ближньому підтримували її та надавали сил. "Люди повинні допомагати один одному і кохати один одного, а не ненавидіти", - казала довгожителька.

Хто тепер є найстарішим мешканцем планети

Після смерті Люсіль Рандон, найстарішою жителькою планети є 115-річна каталонка Марія Барньяс Морера. Вона народилася 4 березня 1907 року, проживає в ІспаніЇ, у будинку для людей літнього віку.

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