Секрети довголіття: який напій щоденно п'ють довгожителі "блакитних зон"

Жителька Японії Мічіко Таміока, дієтологиня, експерт з довголіття, яка народилася у Нарі в оточенні чайних полів і з дитинства обізнана зі всіма нюансами чаювання, розповіла, який напій вона радить пити усім для молодості.

За її словами "напій номер один" для збільшення довголіття — це матча, і вона п'є його щодня. Навчили пити матчу Мічіко Таміоку її 99-річна тітка та 98-річний наставник.

Користь матчі

Матча містить вітаміни — А, С і К, клітковину, протеїн і амінокислоту l-теанін, який, як було доведено, зменшує стрес, допомагає покращити сон, покращує когнітивні функції.

Матча містить цінні поліфеноли — природні рослинні сполуки з високим вмістом антиоксидантів, які можуть допомогти боротися з хворобами та запаленнями.

Дослідження показали, що матча може знизити ризик серцево-судинних захворювань і покращити здоров’я кишківника.

Як заварює матчу Мічіко Таміока

День Мічіко Таміоки починається з молитви. Потім вона готує матчу для себе та сина, перш ніж він піде працювати. Щоденний ритуал чаювання матчею наповнює японку, за її словами відчуттям спокою та подовжує життя.

"Я кип’ячу приблизно 60 грамів води. Потім наливаю пів склянки гарячої води у свою миску для матчі та за допомогою часена (бамбукового віночка для чаю) кілька разів обертаю у воді, щоб очистити інструменти. Після цього я зливаю воду, а потім витираю все чистою ганчіркою або паперовим рушником".

За допомогою традиційної бамбукової ложки для чаю Мічіко відміряє два грами матчі та висипає у миску для матчі. Повільно заливає порошок приблизно 60 мл гарячої води й насолоджується ароматом, що з’являється.

Лівою рукою тримаючи миску для матчі, збиває напій вінчиком приблизно 20 секунд, стежачи за тим, щоб часен був у вертикальному положенні.

Влітку дієтологиня може додати до напою колотого льоду.

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