Секрети довголіття: звички японців, які потрібно перейняти

Вважається, що японці живуть значно довше, ніж люди в інших країна, За даними японського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, тривалість життя в країні становить 87 років для жінок і 81 - для чоловіків. У чому їх секрети довголіття, які звички варто перейняти у японців — у матеріалі ТСН.ua

Правильне харчування

Попри те, що в цій країні, як і скрізь, з'явилося багато фастфуду, традиційний японський раціон здебільшого складається з продуктів, які сприяють довголіттю. Боби, морські водорості, риба – невіддільна (частина/ознака) частина японської дієти, що знижує ризик таких небезпечних хвороб, як рак, діабет, інсульт та інфаркт. Японці уважно стежать за власним раціоном і намагаються обмежити кількість споживаного цукру та червоного м'яса. Вони найчастіше їдять рибу, морепродукти, рис, тофу, а також сою, морські водорості та овочі. У цих продуктах мало насичених жирів, проте велика кількість вітамінів та мінералів, які потрібні для правильного функціонування організму.

Більше бобів

Такі бобові як, наприклад, квасоля, соя, нут, горох, сочевиця, при регулярному вживанні знижують ризик раку шлунка, грудей, серцево-судинних захворювань, діабету, інсульту та деменції. Місо, натто, тофу, приготовлені із соєвих бобів, – це дуже популярні у Японії страви. Жителі країни їдять більше соєвих продуктів, аніж населення Заходу.

Риба в раціоні

Риба багата на поліненасичені жирні кислоти омега-3, які знижують ризик раку передміхурової залози, підшлункової залози, легенів, печінки, корисні для здоров'я серцево-судинної системи. Японці їдять більше риби, ніж населення інших країн світу. Загалом фахівці з довголіття дедалі більше говорять про те, що червоне м'ясо у раціоні потрібно значно скорочувати. Риба є хорошою альтернативою тваринного білка.

Достатня кількість клітковини

Клітковина буває як розчинна, і нерозчинна. У японській дієті морські водорості та фрукти є основними джерелами розчинних харчових волокон, а рис, гриби, вівсянка, цілісні зерна, овочі, боби та горіхи є основними джерелами нерозчинної клітковини. Найбільший позитивно впливають харчові волокна на шлунково-кишкову систему. Також клітковина нормалізує рівень цукру в крові та має низьку калорійність.

Зелений чай

Багато японців люблять зелений чай, особливо матчу (японський зелений чай, розтертий на порошок), що містить величезну кількість антиоксидантів і поліфенолів, здатних запобігти розвитку запалень і зміцнити імунну систему.

Активний спосіб життя

Японці знають, що фізична активність важлива складова здоров'я. Ті, хто працює в офісі, проводячи цілий день за комп'ютером, намагаються багато ходити пішки або пересуватися велосипедом, японці часто відмовляються користуватися ліфтом, воліючи самостійно підійматися сходами. Ходьба, підйом сходами, їзда на велосипеді на роботу та робота по дому — щоденна фізична активність багатьох японців

Філософія ікігай

У Японії поширене вчення ікігай. Щоб пізнати своє ікігай потрібно скласти три списки: ваші цінності, речі, які ви робите із задоволенням та речі, які вам добре вдаються. Те, що розташоване на перетині цих трьох кіл і є вашим ікігаї. Проте, одного усвідомлення ікігай недостатньо, потрібно мати ще й поле діяльності, оскільки ікігаї - це "мета в дії". Людина повинна завжди мати мету і радіти життю. Японці часто замислюються про своє призначення і постійно перебувають у русі, намагаючись самореалізуватися.

Секрети довголіття від найстарішої людини планети

"Правильна" філософія, позитивне відношення до життя, розумова активність, мабуть, є найважливішими факторами людського довголіття. Про це свідчить досвід найстарішої людини на планеті — японки Кейни Танаке. У січні 2022 року Кейн Танаке виповниться 120 років. Той факт, що вона бачила правління п'яти імператорів перевершує всі світові рекорди.

Говорячи про своє довголіття, японка жартує, що досягти такого похилого віку їй допомогла любов до шоколаду та газованих напоїв. Проте своїм головним секретом вона називає активність розуму. Танака живе в будинку для літніх людей і проводить свої дні, граючи з персоналом в настільні ігри та головоломки. Свій день японка починає о 6-й ранку і зізнається, що постійно змушує працювати свій мозок, вивчаючи математику, вирішуючи завдання та головоломки.

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