Секрети розкішного волосся індійок: що потрібно робити для його здоров'я та краси

Коли йдеться про красу волосся, мимоволі згадуються індійки з їхнім прекрасним, блискучим і доглянутим волоссям.

Волосся індійок темне та жорстке від природи. Щоб надати йому м'якості та шовковистого блиску, вони використовують різноманітні дари природи.

Догляд за собою та волоссям розпочинається не тоді, коли з'являються проблеми, а від самого народження. Від покоління до покоління передаються секрети краси, які є щоденним ритуалом так само, як вмивання або душ.

Як індійки доглядають за волоссям

Олії для волосся

Різноманітні олії індіанки використовують як для тіла, так і для миття та зміцнення волосся. Найчастіше це кокосова, аргонова та оливкова олії. Олії, як маски, втирають у волосся, а потім змивають їх звичайним шампунем.

Змішуючи олію з корицею та куркумою, лимонним соком і гірчицею, отримують шампунь натурального походження.

Амла і розмарин усувають жирність, пачулі позбавить від лупи, олію з ялиці використовують для прискорення зростання волоссі, мигдаль – для зволоження, бей використовують проти випадіння волосся.

Щоб не сіклися кінчики волосся, роблять маску з авокадо та оливкової олії. Половинку зрілого авокадо розминають з 1 ч. л. оливкової олії, втирають у волосся, тримають 30 хвилин, після чого змивають.

Маски для волосся з сиром

Сир є чудовим джерелом кальцію – мінералу, який відіграє важливу роль у здоров'ї зубів і кісток. Але цей молочний продукт також робить волосся блискучим і шовковистим. Індійки змішують його з лимонним соком і медом та наносять на шкіру голови. Залишають на 20 хвилин, потім змивають водою.

Засоби проти лупи

Щоб не було лупи, беруть оцет, звичайний або яблучний, змішують із водою та обполіскують ним волосся після миття.

Лимон – ефективний засіб проти лупи. Цей фрукт не лише зміцнює волосяні фолікули, але й допомагає збалансувати pH шкіри голови, запобігаючи появі лупи. Треба просто кінчиками пальців нанести лимонний сік на шкіру голови. Залишити на 15 хвилин і потім змити шампунем. Цю процедуру необхідно повторювати регулярно.

Вода для волосся

Для миття голови індійки використовують теплу воду, а для обполіскування – прохолодну, внаслідок чого циркуляція крові шкіри голови покращується, волосся росте швидше і з'являється блиск.

Волосся стає м'яким і гарно блищить, якщо його обполіскувати рисовою водою. Для цього рис промивають, заливають водою і через 40 хвилин проціджують. Після цього волосся натирають клаптиком натурального шовку.

Як індійки борються із сивиною

Деякі індійські жінки навіть після 60 років не мають сивого волосся. Щоб не з'являлася сивина, використовують касторову олію, яка є антимікробною і багатою на необхідні жирні кислоти.

Індійські жінки мають таке густе волосся ще й тому, що постійно міняють проділ на голові. Цей простий метод допомагає запобігти стоншуванню волосся, оскільки за різного його розділення одні й ті ж пасма рідше піддаються дії сонця і постійному розчісуванню.

Аюрведа

Індійське поняття про красу – це не лише фізичні дані. В Індії живуть за принципами Аюрведи – давньоіндійської науки про здоров'я і красу. Це вчення каже про те, що красу волосся треба підтримувати не лише зовні, а й зсередини, не забувати про правильний режим сну, регулярні медитації, заняття йогою і здорове харчування.



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