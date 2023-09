Секретні способи, які за місяць допоможуть зменшити талію

Талія, стегна, живіт – це завжди найбільш проблемні зони для кожної жінки. Щоб схуднути у проблемних зонах, варто дотримуватися певних правил.

Про це пише Eat This, Not That.

Підніміть свій NEAT

NEAT означає термогенез активності без вправ. По суті, це незвичайний спосіб описати всі калорії, які ви спалюєте, займаючись діяльністю, не пов'язаною з фізичними вправами, наприклад, прогулюючись офісом або наводячи лад у будинку. Щоденне збільшення NEAT сприяє здоровому контролю ваги і допомагає запобігти ожирінню.

Їжте овочі

Овочі просто необхідні, якщо ви хочете зробити талію тоншою. Насичені клітковиною, вони допомагають вам відчувати ситість, регулюють рівень цукру в крові та стримують потяг до солодкого.

Обмежте вживання алкоголю

Алкоголь може підвищити апетит і зменшити скутість, підвищуючи ймовірність вибору нездорової їжі. Насолоджуйтеся алкоголем у помірних кількостях, щоб тримати розмір своєї талії під контролем.

Силові тренування

Нарощування м'язової маси є ключовим моментом у втраті ваги, оскільки м'язи спалюють більше калорій, ніж жир, навіть коли ваше тіло відпочиває. Крім того, силові вправи, орієнтовані на корпус, можуть допомогти сформувати зону талії.

Раніше ми писали, як схуднути і водночас не відчувати голоду.

Читайте також: