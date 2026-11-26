Секрети довголіття

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Що важливіше для довгого та здорового життя — правильне харчування чи фізична активність? Це питання давно цікавить науковців, адже обидві звички відіграють важливу роль у підтриманні здоров’я та профілактиці хронічних захворювань. Водночас дослідники продовжують вивчати, як саме раціон і рух впливають на тривалість життя та чи може один із цих чинників компенсувати нестачу іншого.

Нещодавно американські науковці проаналізували результати численних досліджень, присвячених зв’язку харчування, фізичної активності та ризику передчасної смерті. Їхня робота, опублікована в журналі Mayo Clinic Proceedings, дозволяє по-новому поглянути на звичні рекомендації щодо здорового способу життя.

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Що вчені з’ясували про вплив руху та харчування на довголіття

Дослідники Гленн Гессер з Університету штату Аризона та Роберт Салліс із медичного центру Kaiser Permanente проаналізували результати попередніх наукових робіт, присвячених харчуванню, фізичній активності, витривалості та ризику передчасної смерті.

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Науковці порівнювали, наскільки якість харчування, рівень фізичної активності та кардіореспіраторна витривалість пов’язані з ризиком смерті від різних причин. Кардіореспіраторна витривалість — це здатність серця, легень і кровоносної системи забезпечувати організм киснем під час тривалого фізичного навантаження.

Проаналізувавши результати попередніх досліджень, науковці дійшли висновку, що недостатня фізична активність сильніше пов’язана з ризиком передчасної смерті, ніж незбалансоване харчування. Водночас регулярний рух і хороша фізична витривалість асоціюються зі значнішим зниженням цього ризику, ніж лише дотримання здорового раціону. Автори наголошують, що ці висновки не применшують важливості правильного харчування.

Що сильніше скорочує життя — малорухливість чи неправильне харчування

Як свідчать інші дослідження, у людей із найменш здоровим раціоном ризик смерті приблизно на 3–20% вищий, ніж у тих, хто харчувався якісніше. Йшлося, зокрема, про раціон із великою кількістю ультраоброблених продуктів, червоного та переробленого м’яса, солодощів і смаженої їжі.

Натомість серед людей, які майже весь день проводили сидячи та практично не займалися фізичною активністю, ризик смерті був на 46–163% і більше вищим порівняно з активнішими учасниками відповідних досліджень.

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Дотримання здорового раціону пов’язували зі зниженням ризику смерті на 4–23%. Водночас серед людей, які проходили приблизно 11–16 тисяч кроків на день, цей ризик був на 45–67% нижчим, ніж серед тих, хто робив лише 2–5 тисяч кроків. А учасники з найвищою кардіореспіраторною витривалістю мали на 41–53% нижчий ризик смерті порівняно з найменш витривалими.

Таким чином, результати розглянутих досліджень вказують на сильніший зв’язок регулярної фізичної активності та хорошої витривалості з довголіттям.

Водночас автори огляду наголошують, що більшість проаналізованих робіт були спостережними. Це означає, що вони дозволяють виявити зв’язок між способом життя та смертністю, але не доводять безпосередньої причинно-наслідкової залежності.

Науковці також підкреслюють, що фізична активність не замінює збалансованого раціону. Для підтримання здоров’я важливі обидва чинники, хоча в проаналізованих роботах саме рух і фізична витривалість продемонстрували сильніший зв’язок зі зниженням ризику передчасної смерті.

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Скільки потрібно ходити щодня, щоб знизити ризик передчасної смерті

Одним із найцікавіших результатів огляду стали дані про зв’язок між щоденною кількістю кроків і тривалістю життя.

У дослідженнях, які аналізували автори, люди, що проходили приблизно 11–16 тисяч кроків на день, мали на 45–67% нижчий ризик смерті порівняно з тими, хто робив лише 2–5 тисяч кроків.

Навіть відносно невелике збільшення фізичної активності може мати значення. Зокрема, в огляді наведено результати досліджень, у яких додаткові 2 тисячі кроків на день серед малорухливих людей були пов’язані зі зниженням ризику смерті приблизно на 25–50%.

Позитивний зв’язок спостерігали й у дослідженнях, присвячених збільшенню щоденної рухової активності лише на кілька хвилин.

Однак це не означає, що кожній людині обов’язково потрібно проходити 16 тисяч кроків щодня. Рівень навантаження має відповідати віку, стану здоров’я та фізичній підготовці.

Особливо важливо, що користь може приносити не лише спорт, а й звичайна повсякденна активність, прогулянки, велосипедні поїздки, танці, підйом сходами або робота в саду.

Чому фізична активність настільки важлива для довголіття

Регулярний рух впливає одразу на кілька систем організму. Він допомагає підтримувати роботу серця та судин, контролювати артеріальний тиск, поліпшувати чутливість до інсуліну й підтримувати м’язову силу.

Крім того, фізична активність сприяє збереженню рухливості, рівноваги та самостійності в старшому віці.

Фізична активність також може позитивно впливати на психічне здоров’я, зокрема допомагати зменшувати симптоми тривоги та депресії.

При цьому важливі не лише інтенсивні тренування. Для людини, яка більшу частину дня проводить сидячи, навіть поступове збільшення кількості прогулянок може стати корисною зміною.

Чи можна компенсувати неправильне харчування фізичними навантаженнями

Попри переваги руху, відмовлятися від здорового харчування не варто.

Фізичні вправи повністю нейтралізують негативні наслідки незбалансованого раціону. Ба більше, інші дослідження свідчать, що найкращі результати спостерігаються серед людей, які поєднують фізичну активність зі здоровим харчуванням.

Наприклад, у дослідженні EPIC-Norfolk науковці спостерігали за 9349 дорослими віком від 40 до 79 років. Медіанна тривалість подальшого спостереження становила 18,8 року.

Виявилося, що учасники, які протягом тривалого часу підтримували високий рівень фізичної активності та якісне харчування, мали на 22% нижчий ризик смерті порівняно з тими, хто залишався малорухливим і харчувався незбалансовано.

Серед людей, які покращили обидві звички, ризик був нижчим приблизно на 40% порівняно з учасниками, які зберігали низькі показники активності та якості раціону.

Скільки фізичної активності потрібно для здорового довголіття

За рекомендаціями ВООЗ, дорослим віком від 18 до 64 років бажано щотижня приділяти:

150–300 хвилин фізичній активності помірної інтенсивності, наприклад швидкій ходьбі;

або 75–150 хвилин інтенсивним навантаженням, зокрема бігу;

або поєднувати помірну та інтенсивну активність.

Крім того, щонайменше двічі на тиждень рекомендовано виконувати вправи для зміцнення м’язів.

Людям віком від 65 років також важливо приділяти увагу вправам на рівновагу, координацію та підтримання м’язової сили. Це допомагає зменшувати ризик падінь і довше зберігати самостійність.

Якщо людина раніше майже не займалася фізичною активністю, починати варто поступово. Навіть короткі прогулянки можуть бути корисними, а навантаження можна збільшувати відповідно до самопочуття.

За наявності серцево-судинних захворювань, суттєвих обмежень рухливості або інших хронічних хвороб інтенсивність занять потрібно узгодити з лікарем.

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